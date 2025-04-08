4月6日，中国上海歌舞团演员在日本新潟表演舞剧《朱鹮》。新华社记者 陈泽安 摄

中国上海歌舞团6日下午在日本新潟上演舞剧《朱鹮》，受到日本观众欢迎。《朱鹮》当天在新潟共有两场演出，共有约3000人观看，剧场座无虚席。