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中企携手中国（天津）第26批援加蓬医疗队为中加职工举行义诊活动

2025年04月07日15:54 | 来源：人民网-国际频道
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健康知识讲座。中交一公局集团中非区域中心供图
健康知识讲座。中交一公局集团中非区域中心供图
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人民网内罗毕4月7日电（记者黄炜鑫）利伯维尔消息：中交一公局集团中非区域中心6日邀请中国（天津）第26批援加蓬医疗队赴加蓬奥耶姆项目开展义诊活动，为一线中方职工、属地雇员及项目部周边居民进行热带病科普、常规体检和诊疗服务。

加蓬奥耶姆项目所在地区医疗资源匮乏，周边居民闻讯早早赶来排队。项目青年志愿者负责协助办理登记和翻译服务，并为就诊人员提供饮用水等服务。

医疗队总队长刘毅表示，为提供优质的诊疗服务，医疗队共派出10位专家参与此次活动，分设内科、外科、儿科、眼科、口腔科、中医科、妇科和耳鼻喉8个专业科室。中国医疗队不仅为加蓬民众提供医疗援助，也为在加同胞守护健康。未来，中国医疗队将继续秉承“救死扶伤、大爱无疆”的精神，为非洲医疗卫生事业贡献更多力量，同时也不断探索更多服务同胞的新方式、新途径，让健康与温暖惠及更多同胞。

医疗队专家们结合自身专业特长各司其职，认真聆听就诊职工和居民的既往病史，为他们测血糖、量血压，提供日常保健知识和专业治疗意见。医疗队还为项目捐赠了部分日常医药品。

义诊期间，医疗队开展了热带病及急救知识的宣传讲座，让参加人员对热带病的预防和基本的急救知识有了更加深入的了解，增强了自我保护意识和应急处理能力，也让境外一线员工深切感受到了来自祖国的关怀。

据中交一公局集团中非区域中心介绍，此次活动有助于帮助一线职工及时掌握自己的健康情况，提高自我保健意识和疾病预防能力，也是 “幸福项目部”关心关爱一线职工、项目践行企业社会责任、促进当地社区福祉的生动体现，为项目平稳运营发展保驾护航。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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