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泰国教育部宣布：全国中学延期招生考试，须先完成校舍安全评估

2025年03月29日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月29日电 （记者简承渊）当地时间28日，泰国基础教育委员会秘书长他努·翁真达表示，鉴于当日下午发生的地震，为保障学生安全，已下令全国各教育服务区办公室，通知辖下中学暂缓原定于3月29日至30日举行的中一与中四入学选拔考试。

泰国教育部要求所有学校必须立即成立建筑安全评估委员会，对教学楼的结构稳固性与安全性进行全面检查，特别是高层教学楼，须确认不存在地震隐患后方可重新安排考试。

一旦相关评估工作完成并确认建筑安全，学校方可重新启动考试安排。泰国基础教育委员会（OBEC）将适时发布新的考试日期及招生日程，并另行通知全国各校与考生家长。

泰国教育部由教育部长佩蓬·奇差、副部长苏拉萨·潘乍鲁万功、助理部长西里蓬·昂卡萨昆吉及基础教育委员会共同表示，对学生、家长、教师及教育从业人员的安全深表关切，并已指示全国各校务必密切关注地震相关动态。

泰国教育部强调，若有任何学生、教师或学校单位因本次地震受到影响，可立即联络基础教育委员会幸福与安全管理中心寻求协助。

(责编：苏缨翔、张悦)

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