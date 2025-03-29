人民网布鲁塞尔3月28日电 （记者牛瑞飞）3月27日，由比利时中国和平统一促进会主办的比利时侨界纪念《反分裂国家法》实施20周年座谈会在布鲁塞尔举行，包括台胞代表在内的50余名侨界代表参会。

中国驻比利时大使馆吴刚公参强调，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，一个中国原则是国际社会普遍共识，勉励比统促会继续团结全侨，为反“独”促统运动在比深入开展、推动祖国早日完全统一作出更大贡献。

北京市海外联谊会副会长张健充分肯定比统促会工作成效，表示愿与旅比侨界深化各领域合作，共同维护祖国统一。

比利时中国和平统一促进会会长朱海安及与会侨胞和台胞代表一致表示坚决拥护《反分裂国家法》，反对一切形式“台独”分裂行径和外部干涉，携手同心推动实现祖（籍）国完全统一。朱海安表示，长期以来，比利时中国和平统一促进会与广大比利时侨胞一起，坚定支持、大力促进祖国和平统一事业，积极参与到反“独”促统运动中。

图为座谈会现场 。 比利时中国和平统一促进会供图

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