中国建材集团旗下中国建材国际南非公司向南非当地社区捐赠了价值120万兰特的80台移动电源设备。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡3月28日电 （刘畅） 25日下午，中国建材集团旗下中国建材国际南非公司向南非当地社区捐赠了价值120万兰特的80台移动电源设备。捐赠仪式在2025年度太阳能&储能展览会现场举行，中国驻南非约翰内斯堡总领事潘庆江、南非内政部副部长恩贾布洛·贝卡·恩祖扎、前南非驻中国大使谢胜文、中建材海外总经理姜斐、副总经理罗慧华、中国建材国际南非总经理钱贤平以及众多行业代表出席了此次捐赠仪式。

中国驻南非约翰内斯堡总领事潘庆江致辞。人民网 刘畅摄

潘庆江总领事在致辞中肯定了中国建材国际南非公司积极履行企业社会责任举措，积极评价中南友好合作关系发展，展望两国新时代全面战略合作伙伴关系面临的广阔前景，鼓励中资企业继续发挥优势，深入对接南非经济社会发展需求，为促进当地发展和双方互利经贸合作做出更大贡献。

中建材海外总经理姜斐致辞。人民网 刘畅摄

姜斐在致辞中表示，作为可再生能源领域的先锋企业，中国建材南非公司始终致力于推动清洁能源技术的创新与应用拓展，核心业务涵盖太阳能发电系统、储能解决方案及相关配套产品线，专注于为全球客户提供高效可靠的新能源产品与服务。此次捐赠不仅是资源的传递，更是中南合作的延续，期待与更多南非合作伙伴携手，共享技术，共促发展，让清洁能源惠及更多社区，改善民生，助力教育，推动可持续发展。

钱贤平在采访中表示，中国建材国际南非公司在南非运营数年来，始终秉承“绿色发展，回馈社会”的理念，积极践行企业社会责任，今年已是连续第二年向南非当地社区捐赠价值超百万兰特的电源设备。捐赠举措旨在为偏远地区提供能源支持，为当地社区带来切实的改变，为南非的美好未来贡献力量。同时强调，科技力量应服务于人类福祉，可持续的未来需要全球合作，未来，中国建材国际南非公司将与全球伙伴共同应对挑战，探索新能源领域的无限潜力，携手共创绿色未来。

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