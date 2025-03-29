新华社达卡3月28日电 高端访谈｜“期待孟中两国合作迈入新阶段”——访孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯

新华社记者孙楠

“我们将中国视为好朋友。多年来孟中关系一直非常牢固，经贸往来十分紧密，我们从与中国的合作中受益匪浅。”孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯于访华前在孟首都达卡接受新华社记者专访时说：“期待孟中两国合作迈入新阶段。”

“中国经济的发展路径给我们很多启发。”尤努斯表示，临时政府当前的任务是推动孟加拉国重建工作。他表示，中国取得的发展成就令人敬佩，激励着孟加拉国民众。许多孟加拉国人在思考，中国做到的事情能不能在自己的国家实现，“我们将借鉴中国经验，探讨如何将其融入孟加拉国的发展”。

谈及中国的脱贫成就，尤努斯说，许多国家在发展过程中只重视国内生产总值数据，忽视普通民众的需求。中国则始终关心着低收入人群，脱贫成果卓有成效。

尤努斯表示，近年来，中孟经贸合作实现高水平发展。中国连续15年成为孟加拉国第一大贸易伙伴。目前，有近千家中国企业在孟经营，累计创造超过55万个就业岗位。

双方已建立了广泛的合作关系，取得积极成果。孟加拉国从中国的进口量持续增长，尤其是工业生产所需的大部分产品来自中国。

展望未来，尤努斯表示，两国经济互补性强、合作潜力大。“我邀请更多的中国投资者来孟投资兴业，共同开辟更广阔的市场。”

日前，首批孟加拉国赴华医疗旅游团前往云南昆明查体、就医，双方尝试合作开拓医疗旅游市场。尤努斯表示，孟加拉国希望借鉴中国经验，打造一个更加高效、便民、科学的医疗体系，让更多民众受益。

今年是中孟建交50周年暨“中孟人文交流年”。采访中，尤努斯提到玄奘西行、阿底峡弘法等历史故事，认为绵延千年的友好往来为两国关系持久发展提供了坚实基础。

“孟加拉国从与中国的合作中受益，希望不仅成为一个快速发展的经济体，更能打造一个全民参与、充满活力的新经济模式。”尤努斯说，“我们的合作不限于经济领域，还要拓展到文化交流层面。”

尤努斯认为，过去50年孟中关系的发展令人振奋，“未来50年将更加激动人心、令人期待”。他希望两国在更多领域开展广泛合作，“这是我们所期待的未来。我们会探讨如何更好携手同行，共同实现我们的目标”。

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