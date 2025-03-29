新华社格陵兰岛努克3月28日电（记者郭爽 张玉亮）丹麦自治领地格陵兰岛28日组成新一届自治政府。延斯-弗雷德里克·尼尔森出任自治政府总理。

在格陵兰岛自治议会31个席位中占据23席的四个政党当天上午在格陵兰岛努克文化中心签署联合执政协议，宣布组成新一届自治政府。自治议会第一大党民主党主席延斯-弗雷德里克·尼尔森宣布出任新一任自治政府总理。尼尔森在仪式上宣布了新政府成员名单。

当天，新一届自治政府宣布组成后，现场挤满当地居民，响起经久不息的掌声。当地民众阿维娅·马丁森告诉新华社记者，她非常开心，在美国屡次表达夺取格陵兰岛控制权的背景下，希望新一届自治政府可以代表格陵兰岛人民“发出自己的声音”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统特朗普26日再次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，此前还宣称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。民意调查显示，绝大多数格陵兰岛居民都反对该岛成为美国的一部分。

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