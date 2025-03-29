新华社韩国安东3月28日电 记者手记｜亲历韩国历史上最严重山火

新华社记者陈怡 孙一然

自韩国庆尚南道山清山火21日发生以来，韩国多地山火持续至今已一周有余。截至28日记者发稿时，此次大型山火已造成28人死亡，3.3万人紧急撤离，山火影响区域达到4.8万公顷，约相当于首尔市80%的面积，此次山火成为韩国历史上最为严重的山林火灾。

27日，新华社记者驱车三小时从首尔赶到目前受灾最严重地区之一的庆尚北道安东市。在安东市南后面光音里，原本的韩屋村落如今已是一片废墟，焦黑的屋顶瓦片和碎玻璃散落满地，空气中弥漫着刺鼻的烟味。由于紧急撤离而未能随主人一起离开的小狗独自守在院落门口，黄白相间的皮毛被烟雾熏得黝黑。

安东初中是此次安东市南后面武陵里居民的紧急避难场所。27日16时35分许，由于山火扩散，武陵里区域的村民收到灾难预警短信，让他们立即到安东初中避难。在学校负责避难支援的工作人员告诉记者，短短两天就有100多名居民来此过夜。

武陵里深处山林，狭窄的山路上不时有车辆从山上往山下撤离，浓重的烟雾将空气染成深橘色。烟雾浓，消防人员难以确认明火位置，只能先在山脚下等待，强风天气更给救火工作增加了难度。

韩国山火专家分析认为，地形、气候条件、应对体系以及灭火方式等多种因素都影响了火情。但其中最关键的因素是强风。庆尚北道义城郡的大火在强风作用下，迅速向周边数个市、郡扩散，造成严重灾害，25日瞬时风速高达每秒27米。

山火除了造成人员伤亡外，还一度威胁位于安东市被列入世界文化遗产名录的河回村及其附近的屏山书院。在屏山书院负责园林护理的66岁安东市民刘洛锡告诉记者，这是他在这里生活几十年以来遇到的最大山火，“屏山书院对面的山上烟雾弥漫，这几天的空气里一直都充斥着呛人的烟味”。

河回村保存着历经600余年岁月变迁的草屋和瓦房，为避免山火蔓延至河回村，消防部门连日派出消防队员驻守在河回村，向易燃区域提前喷水。一位此次派驻在河回村的消防员告诉记者，几乎每隔四个小时就会进行一次喷水作业，使草屋屋顶始终保持湿润。

位于庆尚北道义城郡的新罗时代古刹孤云寺25日被山火完全焚毁。所幸的是，寺庙内的佛像等文化遗产已被提前转移保管，寺内僧侣也早已撤离，仅有一口被烧裂的梵钟矗立于废墟之上。

在庆尚北道采访的两天里，记者头顶时不时响起灭火直升机的螺旋桨声。除本地消防车外，路上还能看到从釜山、江原道、京畿道等其他地方前来支援灭火的消防车经过。

在28日下午离开安东市前，记者收到消息，灾情最为严重的庆尚北道地区山火在发生149小时后，主要火情于当天下午被扑灭，灭火工作转向扑灭残余火情。而庆尚南道的灭火工作正处于攻坚阶段。目前很多受灾居民依然住在临时安置设施中，如何救助灾民、帮助他们早日重建家园将是韩国政府下一步面临的紧要课题。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)