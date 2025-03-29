新华社北京3月28日电 题：与中国同行就是与机遇同行

新华社评论员

“与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来”。国家主席习近平28日在北京人民大会堂会见国际工商界代表时，充分肯定外资企业为中国发展作出的贡献，宣示中国坚定不移深化改革、扩大开放的决心，向外资企业发出共享机遇、共同发展的真诚邀约，为中国与世界合作共赢注入强大信心和力量。

鉴往事，知来者。新中国成立70多年特别是改革开放40多年来，创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，靠的是中国共产党坚强领导和中国人民团结奋斗，也离不开国际社会支持帮助，包括在华外资企业作出的贡献。这是一个互利共赢的过程。外资企业来华投资带动了中国经济增长和就业，促进了中国技术和管理进步，同时也普遍得到丰厚回报，企业不断发展壮大。实践证明，外资企业是中国式现代化的重要参与者，是中国改革开放和创新创造的重要参与者，是中国联通世界、融入经济全球化的重要参与者。

当前，中国正在全面推进中国式现代化，致力于高质量发展，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，为外资企业发展提供了广阔空间；中国是全球第二大消费市场，拥有全球最大规模中等收入群体，蕴含着巨大投资和消费潜力，为外资企业发展创造了更多机遇；中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，中国长期保持政局稳定、社会安定，为外资企业发展提供了良好环境。“川广者鱼大，山高者木修。”越是深刻把握中国向新向好的发展态势，就越能认识到，中国事业舞台大，市场前景广，政策预期稳，安全形势好，正是有利于外资企业投资兴业的一方沃土。下一个“中国”，还是中国。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。

开放是中国对世界的坚定承诺，也是久久为功的务实行动。无论外部环境如何变化，中国都将坚定不移推进高水平对外开放，欢迎各国企业来华投资兴业。党的二十届三中全会对深化外商投资和对外投资管理体制改革制定了路线图和时间表。近期，中方发布了稳外资20条，就有序扩大自主开放、提高投资促进水平提出新举措。推进高水平对外开放，中国言必信、行必果。从降低市场准入门槛，到维护市场公平竞争，从为外商来华贸易投资尽可能提供便利，到依法保护外资企业合法权益……让开放的大门越开越大，让互利合作之路越走越宽，有利于外资企业更好地投资中国、深耕中国，在深化合作中共享红利、共同发展。

信心如金，行动为证。今年以来，一批重大外商投资项目接连落地中国，计划投资额高达330亿美元，众多外资企业用加码投资中国市场的实际行动向世界表明，中国依然是跨国投资的高地，“看多”“看涨”中国仍是广泛共识。好风凭借力，扬帆再远航。乘着中国高质量发展的浩荡东风，外资企业与中国携手同行，必将在开放合作中实现更大发展，为推动普惠包容的经济全球化注入更多正能量，为世界经济发展作出新贡献。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)