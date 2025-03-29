打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

刚果（金）反政府武装同意协助南共体撤军

2025年03月29日09:47 | 来源：新华网
小字号

新华社金沙萨3月28日电（记者史彧）刚果（金）反政府武装“M23运动”28日在该国北基伍省首府戈马市和南部非洲发展共同体（南共体）代表团签署协议，同意协助南共体特派刚果（金）部队撤离。

根据协议，“M23运动”将保障南共体部队连同其武器与装备立即撤离，但“M23运动”将保留原属刚果（金）武装部队的军械与物资。双方计划举行后续会谈，但具体时间和地点尚未公布。

“M23运动”发言人卡纽卡表示，各方将恢复戈马机场运作能力，以确保南共体部队安全、有序撤离。此外各方还讨论了停火相关议题，以确保撤军过程顺利进行。

南共体于2023年12月向刚果（金）部署特派部队。今年1月，该部队多名士兵在刚果（金）东部的冲突中死亡。3月13日，南共体决定终止南共体特派刚果（金）部队的任期并将其分阶段撤出。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。冲突造成大量平民伤亡和流离失所。3月22日，“M23运动”发布公告称遵守其之前宣布的单方面停火，为和平解决争端创造条件。据刚果（金）媒体报道，“M23运动”28日证实其代表团已抵达卡塔尔首都多哈，参与由卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆调停的刚果（金）和平进程。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部