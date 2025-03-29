新华社金沙萨3月28日电（记者史彧）刚果（金）反政府武装“M23运动”28日在该国北基伍省首府戈马市和南部非洲发展共同体（南共体）代表团签署协议，同意协助南共体特派刚果（金）部队撤离。

根据协议，“M23运动”将保障南共体部队连同其武器与装备立即撤离，但“M23运动”将保留原属刚果（金）武装部队的军械与物资。双方计划举行后续会谈，但具体时间和地点尚未公布。

“M23运动”发言人卡纽卡表示，各方将恢复戈马机场运作能力，以确保南共体部队安全、有序撤离。此外各方还讨论了停火相关议题，以确保撤军过程顺利进行。

南共体于2023年12月向刚果（金）部署特派部队。今年1月，该部队多名士兵在刚果（金）东部的冲突中死亡。3月13日，南共体决定终止南共体特派刚果（金）部队的任期并将其分阶段撤出。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。冲突造成大量平民伤亡和流离失所。3月22日，“M23运动”发布公告称遵守其之前宣布的单方面停火，为和平解决争端创造条件。据刚果（金）媒体报道，“M23运动”28日证实其代表团已抵达卡塔尔首都多哈，参与由卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆调停的刚果（金）和平进程。

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