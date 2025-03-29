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俄总统新闻秘书：俄军继续执行暂停打击乌能源设施命令

2025年03月29日09:45 | 来源：新华网
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新华社莫斯科3月28日电（记者江宥林）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日在记者会上说，俄军继续执行最高统帅命令，暂停打击乌克兰能源设施。

据塔斯社报道，佩斯科夫表示，俄方已就暂停打击能源设施一事与美国达成谅解和协议。但若乌方对此不遵守，俄方也保留不遵守的权利。

俄国防部28日说，乌军当天上午使用高机动性火箭炮系统袭击了位于库尔斯克州的苏贾天然气计量站。俄防空系统当天在萨拉托夫州上空拦截19架乌克兰无人机，其目标是萨拉托夫炼油厂等设施。此外，俄罗斯别尔哥罗德州一座电力设施27日遭到有针对性的炮击。

俄美代表团24日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈。根据俄罗斯克里姆林宫网站25日公布的通报，会谈主要成果包括五项，其中之一是俄美商定为停止打击俄乌能源设施制定措施。25日晚些时候，克里姆林宫发布了俄美商定的暂停打击俄乌能源设施清单，并附说明说，暂停打击自3月18日生效，有效期30天，可通过相互协商延长。如果一方违反，另一方有权不遵守。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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