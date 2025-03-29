新华社格陵兰岛努克3月28日电（记者郭爽 张玉亮）美国副总统万斯28日下午率代表团抵达在丹麦自治领地格陵兰岛的美军基地。当天成立的格陵兰岛新一届自治政府表示，美方此行对格陵兰人民“缺乏尊重”，格陵兰岛无意成为美国的一部分。

在万斯抵达前几个小时，格陵兰岛自治议会中的四个政党在首府努克签署联合执政协议，宣布组成新一届自治政府，延斯-弗雷德里克·尼尔森宣布出任新一任自治政府总理。

尼尔森在当天的仪式后对媒体说，美方此行对格陵兰岛“缺乏尊重”，尤其是在该岛的政治未来仍是敏感话题的背景下。他强调，格陵兰岛不出售，格陵兰岛无意成为美国的一部分。他呼吁各党派在“外界压力”面前保持团结。

格陵兰岛新一届自治政府负责外交事务的官员、前进党主席薇薇安·莫茨费尔特当天在努克接受新华社记者采访时说，相互尊重是国家和民族间对话的基石，美国必须尊重其他国家和民族。格陵兰岛自治议会第四大党团结党主席杰里米亚森对新华社记者表示，格陵兰岛是格陵兰人民的，“我们绝不想成为美国的一部分，也不希望其他势力来干涉”，美国代表团此行是对格陵兰人民的“挑衅”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是丹麦的自治领地，有高度自治权。美国总统特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，并宣称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。民意调查显示，绝大多数格陵兰岛居民都反对该岛成为美国的一部分。

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