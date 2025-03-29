新华社格陵兰岛努克3月28日电（记者郭爽 张玉亮）在丹麦及其自治领地格陵兰岛自治政府的批评声中，美国副总统万斯28日访问了位于格陵兰岛的美军基地，并称美国需要确保在北极的领导作用，希望格陵兰岛转而选择美国“安全保护伞”。

万斯28日下午率代表团抵达位于格陵兰岛北部的美国皮图菲克太空基地并发表讲话说，格陵兰岛对美国至关重要，美国需要确保在北极的领导作用。丹麦对格陵兰岛的安全、防务等方面“投资不足”，没有履行应尽责任。希望格陵兰岛选择与美国合作，格陵兰岛“在美国安全保护伞下比在丹麦安全保护伞下会好得多”。

美国代表团成员还包括万斯夫人乌莎·万斯、总统国家安全事务助理华尔兹和能源部长赖特等。

在万斯抵达前几个小时，格陵兰岛宣布组成新一届自治政府，延斯-弗雷德里克·尼尔森将出任新一届自治政府总理。尼尔森批评万斯此行对格陵兰岛“缺乏尊重”，尤其是在该岛的政治未来仍是敏感话题的背景下。他强调，格陵兰岛不出售，格陵兰岛无意成为美国的一部分。他呼吁各党派在“外界压力”面前保持团结。

格陵兰岛新一届自治政府负责外交事务的官员、前进党主席薇薇安·莫茨费尔特当天在努克接受新华社记者采访时说，相互尊重是国家和民族间对话的基石，美国必须尊重其他国家和民族。格陵兰岛自治议会第四大党团结党主席杰里米亚森对新华社记者表示，格陵兰岛是格陵兰人民的，“我们绝不想成为美国的一部分，也不希望其他势力来干涉”，美国代表团此行是对格陵兰人民的“挑衅”。

丹麦首相弗雷泽里克森已多次重申，格陵兰岛属于丹麦的事实“不会改变”。丹麦外交大臣拉斯穆森27日说，美国一些政客正在散布关于格陵兰岛的虚假叙事，企图制造“格陵兰人民张开双臂并渴望成为美国人”的印象。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是丹麦自治领地，有高度自治权。美国总统特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，并宣称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。民意调查显示，绝大多数格陵兰岛居民都反对该岛成为美国的一部分。

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