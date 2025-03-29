新华社耶路撒冷3月28日电（记者冯国芮 陈君清）以色列总理办公室28日发表声明说，以总理内塔尼亚胡当天表示，以色列和黎巴嫩的局势已彻底改变，以色列将不会容忍任何武力威胁，哪怕是零星的袭击。

内塔尼亚胡表示，以色列将继续坚定执行停火协议，但如果有对以色列安全的威胁，无论在黎巴嫩何处，以军都会进行打击，确保所有以北部居民都能安全返回家园。

以色列国防军28日晚发表声明说，以军当天对黎巴嫩南部多处目标实施打击，涵盖真主党指挥中心、基础设施、火箭发射装置及武装人员等。声明说，28日上午自黎巴嫩境内射向以色列的火箭弹是对以黎停火协议的公然违背，对以色列民众的安全构成直接威胁。黎巴嫩政府应对协议的执行承担责任。以军将继续采取行动，以消除对以色列的一切威胁。

据黎巴嫩国家通讯社当天稍早时报道，以色列当天向黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区一栋建筑物发射两枚导弹，将其彻底摧毁。据了解，此次空袭是自去年11月27日黎以停火协议生效以来，以色列首次对贝鲁特发动袭击。

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