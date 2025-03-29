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记者手记｜在赶往缅甸地震重灾区的路上

2025年03月29日09:31 | 来源：新华网
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新华社仰光3月29日电 记者手记｜在赶往缅甸地震重灾区的路上

新华社记者张东强

当地时间28日中午，缅甸中部发生7.9级地震。据缅甸官方数据，截至28日下午，地震已致144人死亡、732人受伤。

28日晚7时许，天已黑。记者和雇员驱车从仰光出发，开往靠近震中、受灾较严重的曼德勒市。

仰光通往内比都和曼德勒只有一条高速公路，路上没有路灯，能见度较低，车开不快。上高速公路前，看到仰光部分社区仍停着电，官方消息说是因为地震导致供电系统出现故障。手机和移动网络也不顺畅，仰光部分地区没有手机信号。

车开到标注80英里（约128公里）的路牌时，可以明显看到高速公路被损毁的情况。受损的大部分是桥梁和路面连接部分，很多路面隆起。越往北开，路面损毁越严重。

在115英里（约185公里）路牌处的收费站，附近的简易安全检查站已经倒塌。据了解，从这里到内比都和曼德勒的高速公路很多处桥梁和路面受损，已无法正常通车。

一名中企人员告诉记者，他们刚从内比都回到仰光，手机刚恢复网络连接。他们沿着内比都至仰光的老公路一直往南开，多次尝试上高速公路都不成功，走了一半的路程才能够进入高速公路。

在收费站附近的休息区，记者看到部分餐馆窗户受损，地板翘起或开裂。酒店已经封闭，不再对外开放。休息区停放着几辆大巴、私家车和救护车。救护车旁有10多名穿着橘红色衣服的救援人员正在组队。

晚11时许，正好有几辆救护车要前往曼德勒，我们便驱车跟着一起上路。但开出不久便在一个收费站前被拦停，管理人员只放行了救援队的车辆。管理人员说，夜间零时到4时是宵禁时间，前方路段夜间行驶不安全，所以要等到4时才能放行。

原本以为要等到宵禁结束才能继续赶路，但就在29日凌晨2时许，收费站管理人员开始放行小型车辆，我们继续往曼德勒方向前进。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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