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西班牙首相呼吁美国停止对欧盟产品加征关税

2025年03月29日09:20 | 来源：新华网
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新华社马德里3月28日电（谢宇智）西班牙首相佩德罗·桑切斯28日呼吁美国政府重新考虑对欧盟产品加征关税一事，停止这种“荒唐行为”。

桑切斯当天在西班牙首都马德里举行的“欧洲基金：迈向战略自主”论坛上发表演讲时强调，贸易战“不会让任何人受益，只会伤害所有人，尤其是最弱者”，并呼吁美国政府与欧盟委员会展开对话。他警告说，如果美国最终对欧盟产品加征关税，欧盟将“通过迅速、适当和团结一致的行动来捍卫自己的利益”。

桑切斯承诺，西班牙政府将“从一开始就站在我们的农民、企业和人民一边”，并将制定应急计划来帮助受美国关税政策影响最严重的部门。

西班牙经济、贸易和企业大臣卡洛斯·奎尔波27日表示，贸易保护主义只会对所有人“产生负面影响”，“实施这些措施的国家更是首当其冲”。

本月12日，美国对所有进口钢铝产品征收25%关税举措正式生效。欧盟当天宣布，决定对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。26日，美国宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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