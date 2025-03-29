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中国驻缅甸使领馆提醒在缅同胞注意防范地震和次生灾害

2025年03月29日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月28日电 （记者简承渊）内比都消息：当地时间3月28日12时50分，缅甸实皆省（北纬21.85度，东经95.95度）发生7.9级地震，震源深度30千米。截至目前，地震造成实皆省、曼德勒省和掸邦等多地建筑严重损毁，桥梁、道路等基础设施不同程度受损。据缅甸官方信息，不排除短期内再次发生较强余震。中国驻缅甸使领馆第一时间启动应急机制，密切关注地震灾情和在缅同胞受灾情况，全力以赴开展应对工作。为确保在缅同胞人身财产安全，特提醒以下注意事项：

一、加强自身安全防范，及时了解掌握地震自救知识，适当储备饮用水、食品、防灾急救用品等应急物资。

二、密切关注地震动态、气象预警和防灾信息，保持通讯设备畅通，防范余震及山体滑坡、火灾、传染性疾病等次生灾害。

三、遵从当地政府疏散安排和撤离指引，积极配合现场管理人员指挥，尽快转移至安全地带。

四、如遇紧急情况，请及时报警并联系驻缅甸使领馆求助。

缅甸报警电话：0095-199、0095-12323199

缅甸医疗急救电话：0095-192

驻缅甸使馆领事保护电话：0095-943209657

驻曼德勒总领事馆领事保护电话：0095-9259172726

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308 +86-10-65612308

(责编：苏缨翔、张悦)

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