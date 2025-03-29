博鳌亚洲论坛年会共商团结合作、共创美好未来

本报记者 欧阳洁 韩春瑶 陈圆圆

3月25日至28日，博鳌亚洲论坛2025年年会在海南博鳌举行。全球政商学界代表齐聚一堂，凝聚智慧，谋求共同发展、合作共赢的新未来。

本届博鳌亚洲论坛年会聚焦“在世界变局中共创亚洲未来”主题展开对话交流，彰显中国推进高水平对外开放、与世界共享发展机遇的信心和决心，为促进全球共同发展贡献力量。

高质量发展，不断以自身新发展为世界提供新机遇

习近平主席深刻指出：“世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。面对风云变幻的国际和地区形势，我们要把握世界大势，跟上时代潮流，共同营造对亚洲、对世界都更为有利的地区秩序，通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体。”

论坛年会期间，各方人士高度关注中国经济，也对中国经济前景充满信心。中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，让中国大市场成为世界大机遇。

不久前，阿斯利康宣布将投资25亿美元在北京建立其第六个全球战略研发中心，聚焦多个前沿领域的创新研究和开发。在今年论坛年会上，阿斯利康全球首席执行官苏博科表示，中国是生物医药领域全球创新的重要组成部分。中国的开放政策和科技创新能力为跨国企业注入信心，我们会继续在中国市场大规模投资，借助前沿技术推动创新，寻找更多机遇。

“随着一揽子增量政策效果持续释放，叠加今年实施更加积极的财政政策等宏观政策，中国经济已步入稳定健康可持续发展的轨道，延续回升向好态势。中国经济正由投资主导型转向消费主导型。”中国经济体制改革研究会会长彭森说。

今年前2月，中国经济平稳开局，发展态势向新向好，创新发展动能更加强劲。工业、消费、投资等指标同比增速都高于去年全年；人形机器人、人工智能大模型等科技突破带动产业发展，提振市场信心……中国经济亮点涌现，新动能积蓄壮大，为全球经济注入更多确定性。

论坛年会期间发布的《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》指出，贸易方面，亚洲对外货物贸易增速逐步回升，服务贸易保持快速增长，特别是中国的货物贸易和服务贸易均续创历史新高。投资方面，全球外资对亚洲经济体的依赖程度在波动中上升，近年来达到60%左右，而中国和东盟仍是对外资最有吸引力的亚洲经济体。

“中国的经济成就令人瞩目。”美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯认为，中国经济增长奇迹的背后，是技术革新、教育投入与基础设施建设的深度协同。中国经济高质量发展与减贫经验为其他发展中国家提供可借鉴的路径。

中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，让中国大市场成为世界大机遇。“推动新质生产力发展要把创新放在主导地位。”中国能源建设集团董事长宋海良表示，随着全球气候问题日益严峻，加快推动全球能源绿色转型已经成为时代的“必答题”。中国在能源转型、绿色发展方面的成功实践，开辟了一条更具活力和可持续性的新路径，为亚洲地区乃至全球提供了“中国方案”。

高水平开放，为世界经济发展注入新动能

药品、医疗器械“零关税”政策落地实施。去年12月31日，由海南博鳌超级医院申报进口的首票“零关税”药械在海口海关所属博鳌机场海关通关放行，标志着这一政策在海南自由贸易港顺利落地。据海口海关统计，政策实施以来，截至3月26日，政策享惠货值4131.42万元，减免税款544.42万元，更多优质的药品和医疗器械更快、以更优惠的价格造福患者。

推动自由贸易试验区高质量发展，加快推进海南自由贸易港核心政策落地，打造制度型开放新高地，是新形势下高水平对外开放的新特征和新内涵。2025年是海南自贸港封关运作之年，自贸港建设备受关注。

3月25日，在博鳌亚洲论坛年会期间举办的全球自由贸易港发展论坛上，海南省政府主要负责人代表海南自由贸易港向全球自由贸易区（港）发起倡议，提出推进“五个联通”加强开放合作。

“海南自贸港建设具有全局性意义。一方面扩大自身与各个国家和地区的贸易投资及其他经贸合作关系；另一方面，作为重要的平台和门户，为中国企业加强与世界各国的联系，以及世界各国企业加强与中国的联系提供便利。”海南自由贸易港建设专家咨询委员会委员赵晋平介绍，近几年，海南陆续发布了12大类180多项政策制度和规划方案，加快推进制度集中创新。

开放的中国是全球发展繁荣的重要引擎，不断为世界经济发展注入新动能。

“在全球地缘经济和政治格局变化的背景下，自由贸易面临前所未有的挑战，但机遇也更大，区域经济一体化正在加速。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，自由贸易区（港）在全球贸易中扮演着越来越重要的角色，中国的自由贸易试验区和海南自由贸易港对中国贸易的贡献率已达到20%。区域自由贸易合作对推动全球和区域经济发展至关重要。我们要加强区域经济一体化，以应对全球贸易挑战，把握发展机遇。

跨境电商是国际贸易的有生力量。“我们创设了跨境电商零售保税备货进口模式，让更多海外优质商品通过跨境电商方式便捷进入中国。累计进口商品超1000亿美元，产地遍布全球100多个国家和地区。”商务部国际贸易谈判副代表李詠箑介绍，中国主动开放与各国共享中国经验，分享发展红利。

“新技术不断改变世界，数字化已成为不可逆的发展趋势。”贝宝全球高级副总裁、中国区首席执行官邱寒谈道，中国跨境电商发展迅速，他们观察到许多商户已经开始使用人工智能创新产业和业务模式，中国巨大的市场潜力值得期待。

谋共同发展，推进贸易投资自由化便利化

当前，世界百年变局加速演进，单边主义、保护主义上升，不稳定和不确定性日益突出。各国坚持合作共赢，不断推进贸易投资自由化和便利化，为全球经济增长注入重要动力。

团结协作、互利共赢成为时代主旋律。“没有国家能够靠单打独斗实现可持续发展，开放合作是通向稳定繁荣的关键。”亚洲合作对话组织秘书长纳赛尔道出了合作的必要性。

区域合作机制促进经济发展韧性不断增强。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）展现了亚洲国家推动开放合作的决心，极大提升了区域内的贸易便利化水平，正不断显现域内贸易投资的制度和开放红利。

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》显示，正式实施3年来，RCEP创造效益初步显现。2024年，RCEP区域内贸易总额同比增长约3%，绝大部分成员区域内贸易额实际同比增长并显著高于2021年RCEP生效前的水平。同时，RCEP促进了区域内中间品贸易较快增长，并促进区域服务贸易快速发展。

“作为全球规模最大的自贸协定，RCEP在短短3年间产生了巨大的经济影响，促进了经济繁荣发展。”中日韩三国合作秘书处秘书长李熙燮表示，未来RCEP还需要不断升级，与其他经济机制和经济组织实现更大的融合。

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》显示，作为世界经济的主要引擎之一，2025年亚洲经济增速预计增至4.5%，按购买力平价测算的经济总量占世界的比重将增至48.6%。去年前11月，全亚洲对外投资保持增长。以中国为例，去年全行业对外直接投资较上年增长11.3%，对外投资合作实现平稳发展。

“亚洲的繁荣源于开放，未来系于团结。”中国国家国际发展合作署副署长赵峰涛表示，亚洲2024年对全球经济增长的贡献率高达60%，展现出相当强的发展韧性，开放与互联互通、区域一体化的发展环境发挥了重要的作用。

“面对诸多挑战，亚洲经济体特别是中国、东盟继续展现出强劲韧性和活力，在经济增长、货物与服务贸易、区域经济一体化等方面走在世界前列，也孕育着新的潜力和空间，成为稳定和支撑世界经济的重要力量和基石。”博鳌亚洲论坛秘书长张军表示，未来数字经济、绿色经济的发展将推动服务贸易成为促进亚洲区域经济一体化的新亮点。

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国坚定不移扩大高水平对外开放，以高质量发展为全球提供更多更好的商品和服务，以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，为不确定的世界注入更多确定性。

（人民网记者唐佳参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月29日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)