——访瑞士洛桑国际管理发展学院教授俞昊

瑞士洛桑国际管理发展学院教授俞昊日前接受记者专访时表示，中国正凭借人工智能（AI）技术的应用，在推动全球旅游业发展方面发挥关键作用。

俞昊说，生成式人工智能的发展为中国旅游企业提供诸多机遇，使这些企业能够建立和使用大语言模型，增强其数字化个性化服务能力。

国际管理发展学院日前发布一份研究报告，对全球33家大型旅游企业的“未来准备度”进行排名，涉及在线旅行社、酒店餐饮集团、航空公司等。中国在线旅行平台携程集团位列第四，仅次于缤客控股公司、爱彼迎公司和万豪国际酒店集团；中国酒店运营商华住集团排名第17位，中国南方航空公司和中国国际航空公司分列第29位和第30位。

报告显示，开源人工智能工具正在重塑全球旅游市场，为中国旅行社、酒店和航空公司注入发展动力。

俞昊指出，包括中国公司推出的Manus在内的人工智能技术产品正在改变旅游预订模式，其自主行程规划功能可能颠覆传统旅行社业态。

俞昊说，中国在生成式人工智能领域的技术生态更具开源特性。不久的将来，消费者将更多通过人工智能代理来规划旅行。这种开源模式将为中国旅游业带来更多发展机遇，在国际旅客行程定制、个性化服务及产品预订等环节发挥重要作用。

（据新华社电 记者焦倩）

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