本报电（记者高乔）近日，联合国第69届妇女地位委员会大会在美国纽约联合国总部闭幕，以“关注女性力量、关爱孤独症儿童及艺术特展”为主题的平行论坛成功举办，200多名来自世界各地的嘉宾齐聚一堂，聚焦女性力量及关爱孤独症儿童。

世界亚裔女性联盟主席艾伦赵琼代表平行论坛主办方在开幕式上致辞说，本次平行论坛汇聚全球女性领袖、公益慈善组织负责人、学者、艺术家等各行各业代表，共同探讨如何发挥女性智慧、创造力和领导力，通过国际平台推动女性力量与孤独症儿童关爱事业的发展，利用科技和艺术为孤独症儿童及其家庭带来希望。

平行论坛颁发杰出女性终身成就奖、国际公益慈善杰出贡献奖、亚裔美国社会特别贡献奖、亚裔杰出女性领袖奖、杰出女性创新成就奖以及优秀艺术作品创新奖。在随后举行的圆桌论坛环节中，多名杰出女性代表围绕“关注女性力量，提升社会对女性贡献的认知与支持”等议题，共同探讨如何进一步发挥女性在社会各领域的作用。

在“与大师同行，用艺术疗愈孤独症儿童”为主题的圆桌论坛上，多名科学家、艺术家和教育家共同探讨艺术在孤独症儿童康复中的作用和意义。

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