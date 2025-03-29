——访意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇

本报记者 林子涵 王慧琼

米凯莱·杰拉奇接受本报记者采访。

本报记者 林子涵摄

作为中国的老朋友，意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇多年来跟进研究共建“一带一路”进展，关注中国科技创新、绿色转型等领域最新成果。

在博鳌亚洲论坛2025年年会召开期间，米凯莱·杰拉奇接受本报记者采访时，再次高度评价共建“一带一路”倡议；点赞中国致力于实现高水平科技自立自强，认为以大模型技术为代表的中国科技创新成果展现了顶尖的性能、优秀的成本控制以及强大的产业带动能力；在可持续发展领域，期待中国为全球绿色转型作出更多积极贡献。

“‘一带一路’连接历史与未来”

来参加博鳌亚洲论坛2025年年会之前，米凯莱·杰拉奇刚刚在云南来了一次“说走就走”的旅行，从昆明出发，体验乘坐了一次中老铁路。车窗外，风景飞驰而过，沿线地区处处充满生机与活力。

“中老铁路的设计速度为160公里/小时，是老挝的第一条现代化铁路。这无疑是老挝经济发展的重大契机。这条铁路不仅极大地便利了当地人的出行，更有力推动了老挝经济的开放与繁荣。这条铁路有助于老挝克服物流基础设施方面的挑战。旅游、贸易等行业也因铁路的开通而蓬勃发展。如今，中老铁路还在不断延伸，中老泰铁路正在建设之中，我沿途看到相关铁路设施正在逐步成型。”

透过列车车窗，米凯莱·杰拉奇用手机记录下了中老铁路沿途景象，并将视频分享到了个人社交媒体账号。“中老铁路是一个生动的例证，充分证明共建‘一带一路’并非只是发展蓝图，而是为共建国家带来了实实在在的民生福祉。”

“我十分关注共建‘一带一路’议题，这一倡议带来贸易和投资机会，体现了中国倡导的和平发展方式和互利共赢理念。”米凯莱·杰拉奇说，“丝绸之路2000多年前就有，那时罗马、意大利等和东方首次建立了联系。‘一带一路’连接历史与未来，架起国际合作的桥梁。”

谈到中意合作，米凯莱·杰拉奇表示，意大利与中国在建设和发展方面有很多互补之处。双方合作将会惠及双边贸易，也将为两国企业带来更多新机遇。

“中国的自主创新取得显著进展”

“我是DeepSeek的粉丝。”米凯莱·杰拉奇对记者说，“我一直在使用DeepSeek，这一工具为我的研究工作带来很多助力。”

“DeepSeek堪称当前开源大模型领域的现象级产品。”米凯莱·杰拉奇说，“自从DeepSeek开源版本发布以来，我就一直在使用它。我认为，最好的AI不一定是速度最快的AI，更重要的是其性能与内容。DeepSeek的美妙之处就在于它是开源的，且在使用计算能力方面更为节制，效率也更高。”

米凯莱·杰拉奇说，以DeepSeek为代表的中国大模型技术取得显著进展。中国大模型技术展现了顶尖的性能、优秀的成本控制以及强大的产业带动能力。这不仅向世界展示了中国在自主创新方面的能力，还能为全球范围内增长和创新提供宝贵机会。

“展望未来，随着大模型技术的飞速发展，人们有望借助AI实现更多工作。”米凯莱·杰拉奇说，“我正在利用DeepSeek帮助我思考问题，它已成为我研究工作的好伙伴。”

“近些年来，中国的自主创新取得显著进展。”米凯莱·杰拉奇说，中国坚定地致力于实现高水平科技自立自强，尤其在人工智能、太空探索、量子计算、绿色能源发电等领域均处于世界前列，关键核心技术领域不断取得突破，展现出中国的强劲发展势头和卓越创新能力，无疑值得赞赏。

“全球绿色转型离不开中国”

除了人工智能技术，米凯莱·杰拉奇还一直关注电动汽车行业。

他注意到，中国光伏组件产量已经连续16年位居全球首位，多晶硅、硅片、电池片、组件等产量产能的全球占比均达80%以上。

“中国在能源、技术等诸多关键领域取得了关键性突破，同时中国还拥有庞大且极具潜力的电动汽车消费市场。”他表示，中国在这些关键领域的成就，将为全球推进绿色转型发挥重要作用。

“全球绿色转型离不开中国。”米凯莱·杰拉奇表示，面对气候变化等人类共同挑战，中国潜力凸显，有助于开创国际绿色能源合作的新前景。

最近，米凯莱·杰拉奇想去中国西北地区的宁夏、甘肃等地走走看看，因为他对那里的光伏发电项目十分感兴趣。

“我听说那里的光伏电站产能巨大，容量达到千万千瓦级。”米凯莱·杰拉奇说，他曾经乘坐火车前往中国西北部旅行，在旅程沿途，他亲眼见到了当地产业发展与生态环境保护协同发展、良性互动的生动局面。

“在推进绿色发展的征程中，中国有坚定不移的承诺，清晰明确的路线图，并且制定了切实可行的行动计划。中国所采取的一系列务实举措，不仅为自身可持续发展奠定了坚实基础，更将为全球生态治理贡献积极力量。”米凯莱·杰拉奇说。

(责编：岳弘彬、牛镛)