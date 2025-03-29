初春的海南，天高云淡、日暖风轻。3月28日，博鳌亚洲论坛2025年年会圆满落下帷幕。

求解时代之问，破解发展之困。4天来，60多个国家和地区约2000名代表在这里分享真知灼见，广泛凝聚共识，为在世界大变局中共创亚洲和世界美好未来汇聚新的“博鳌力量”。

聚共识：在变局中重建信任

26日下午，博鳌亚洲论坛国际会议中心，一场聚焦“在世界大变局中重建信任”的高端对话，让偌大的主会场挤满听众。

这是博鳌亚洲论坛国际会议中心外景（2025年3月25日摄）。新华社记者 杨冠宇 摄

“我们都知道，整个世界正在经历深刻变革。”博鳌亚洲论坛秘书长张军说，面对分裂的世界，不管我们选择做什么，首先要重建信任，没有信任就没有团结与合作，也不会看到有效的全球治理。

“加强文明对话，促进理解信任”“重振APEC”“全球南方：共同迈向现代化”……纵览本次论坛年会议题，“信任”一词贯穿始终。

讲诚信才能增信任，有信任才能强信心。

多位与会嘉宾指出，重建信任，必须坚定捍卫真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

各抒高见，激荡思想，本届论坛年会进一步深化了诸多共识。

要团结合作，众人拾柴火焰高——

“当今国际合作已不是选项之一，而是必选项。”亚洲合作对话秘书长纳赛尔说，亚洲2024年对全球经济增长贡献率达60%，展现强大韧性。

把视野拉长，几十年来，亚洲成为世界最具发展活力和增长潜力的地区，一条重要经验，就是积极敞开大门、主动融入世界。

北京大学光华管理学院院长、金融学系教授刘俏认为，每个国家都应该通过技术创新和机制性改革来提升自身的生产力。“要想解决生产力不足等问题，必须摒弃‘小院高墙’心态，齐心协力、共同合作。”

要普惠包容，照顾各方舒适度——

近年来，单边主义、保护主义上升，逆全球化趋势加剧。

这是博鳌亚洲论坛2025年年会“高端对话：在世界大变局中重建信任”分论坛现场（2025年3月26日摄）。新华社记者 谢子艺 摄

多位与会嘉宾认为，世界已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临困难。被拆的人会受损，拆的人也会受损。

“必须打造一个多边的、可持续的、创新驱动的全球经济，未来的全球化必须更加包容、共享繁荣。”巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布说。

促行动：时不我待共迎挑战

“气候变化是人类共同面临的巨大挑战。作为岛屿国家，我们真切感受到了生存的威胁。”密克罗尼西亚联邦副总统帕利克在论坛年会上说。

联合国发布的报告显示，2030年可持续发展议程提出的可持续发展目标中仅有17%的目标进展顺利，而近一半的目标进展甚微或进展一般，甚至有超过三分之一的目标停滞不前或出现倒退。

气候变化威胁迫在眉睫、全球经济复苏艰难、地缘冲突此起彼伏、数字鸿沟持续扩大……挑战，无处不在。

如何应对？与会嘉宾呼吁，坐而论道不如起而行之。

“我们没有悲观的余地，更没有任何不作为的借口。”联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文呼吁，全球领导人立即采取行动更好应对气候变化。

全球绿色增长研究所副总干事海伦娜·麦克劳德说，关于气候融资的目标，每年至少需要3000亿美元，同时要把1.3万亿美元作为目标，持续加快进度。

数字化浪潮下，新一代数字技术正深刻改变全球经济和社会运行模式，但也不可避免加剧了不同国家和地区之间的数字鸿沟。

用户在DeepSeek手机客户端上提问（2025年2月17日摄）。新华社记者 黄宗治 摄

“仅仅依靠个别国家或企业的努力远远不够，全球范围内的合作与协调才是关键。”爱思唯尔董事长池永硕说，AI发展要摒弃狭隘的民族主义和企业竞争思维，各国应共同构建完整生态，分享成功经验。

“未来很重要的一点就是跨学科人才培养。技术决策者必须理解技术背后的社会、商业、人文逻辑。”芬兰前总理阿霍说，“真正做到人去控制AI，而不是AI控制人。”

陕西自贸试验区RCEP国际人才服务中心举办交流会（2024年8月7日摄）。新华社发

从疫情暴发到慢性病增长，当前全球卫生体系面临严峻挑战。据世界卫生组织统计，全球每年有超过4100万人死于慢性病，占全球死亡总数的71%。

“当前全球卫生发展处于关键转型期，时间不等人，必须打破国家、行业、公私部门的边界。”新西兰前总理珍妮·希普利说，要实现人人享有健康的愿景，跨界协作是核心驱动力，没有任何个体或国家能独立应对复杂挑战。

创未来：中国与世界彼此照亮

今年，海南自由贸易港将迎来封关运作。迈向新阶段，如何更好发挥独特优势促进开放和增长？

这是在海南洋浦经济开发区拍摄的洋浦国际集装箱码头，洋浦港是我国西部陆海新通道和海南自贸港建设重要的国际航运枢纽（2025年1月11日摄，无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，海南自由贸易港不仅是货物、服务、资金、数据等要素自由流动的试验田，更是规则制度集成创新的前沿阵地。

探寻发展新机遇、拓展增长新空间，海南自由贸易港建设是中国持续扩大高水平对外开放的生动缩影。

发布《2025年稳外资行动方案》、批准13家外资企业经营增值电信业务、印发文件进一步推动自贸区在金融领域的制度型开放……中国以实际行动不断拓展开放广度和深度。

2024年，在困难和挑战明显增多的情况下，中国经济实现5%的增长，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。

这是天津自贸试验区东疆片区一景（2024年3月20日摄，无人机照片）。新华社记者 赵子硕 摄

今年前两个月，中国经济运行起步平稳，工业、消费、投资等指标增速都高于去年全年，延续了去年四季度以来的回升态势。

“中国经济持续向好为亚洲区域经济发展增添活力，让长期深耕中国的外资企业充满信心。”在泰国正大集团资深副董事长谢毅看来，中国持续营造市场化、法治化、国际化营商环境，为外企在中国的发展带来巨大机遇。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示，中国不断与周边地区增强经济联系，进一步增强了亚洲区域的韧性，减缓了内部震荡。

连日来，众多跨国企业高管掀起“访华潮”，并作出在华发展、与华共进的承诺。

工人在位于山东自贸试验区青岛片区的上汽通用五菱青岛分公司生产车间作业（2025年2月5日摄）。新华社发（张进刚 摄）

深耕中国市场30多年，国际医药巨头阿斯利康见证中国在生命医学领域不断取得发展。阿斯利康全球首席执行官苏博科说：“我们相信，中国创新可以帮助全球数亿患者。”

沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季表示，实现可持续发展有赖于创新与合作两个主要因素，“而在中国，我们找到了完美的结合，看到了广阔的机遇”。

中国依然是全球经济版图中最具磁力的增长极，将为亚洲乃至全世界带来新的机遇——4天会期里，不少跨国企业高管表达了这一共同感受。

风从海上来，潮起海之南。博鳌充盈着开放的气息，奏响改革的强音。

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。一个自信开放的中国，将为变乱交织的世界不断注入正能量，与世界共创美好未来。

文字记者：王晖余、刘红霞、叶昊鸣、唐诗凝、吴茂辉、周圆、袁睿、宿亮、赵叶苹

海报设计：马发展

统筹：刘羊旸、任鹏飞、郜新鑫、冯筱晴

(责编：岳弘彬、牛镛)