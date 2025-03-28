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中国“双奥”场馆设计师李兴钢英国建筑双展开幕

2025年03月28日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦3月27日电 （记者许立群）3月26日，应英国皇家建筑师学会邀请，“李兴刚：胜景几何”建筑设计展开幕典礼在英国皇家建筑师学会举行。

李兴钢院士做题为《胜景几何》的主旨报告。活动主办方供图

李兴钢院士做题为《胜景几何》的主旨报告。活动主办方供图

李兴钢是中国“双奥”场馆设计师、梁思成建筑奖获得者、中国工程院院士。他因主持设计了国家体育场“鸟巢”（与他人合作）、北京2022年冬奥会延庆赛区“雪游龙”“雪飞燕”等建筑作品而知名。他的代表作还有元上都遗址博物馆、绩溪博物馆等公共文化设施，以及度假酒店、城市住宅、私人园林等各类建筑设计项目。此次展览，共展出其12件建筑作品（包括北京冬奥延庆场馆的建筑设计工作模型），这也是它们在国际上的首秀。

展览现场。活动主办方供图

展览现场。活动主办方供图

策展人南京大学教授鲁安东介绍，展览以人居、秩序、尺度、密度、废墟和山林6个关键词串联起李兴钢完整的职业设计生涯，其间不止能看到一位中国前沿建筑设计师的个人创作轨迹，也能窥见过去二十多年来中国当代建筑设计的发展线索。这些作品代表了中国建筑在低碳科技方面的成就，也呈现了中国审美如何融入前沿建筑科技。

中国驻英国大使馆王起公使在致辞中表示，希望能以本次展览为契机，进一步推动两国在绿色建筑、低碳城市和文化创意等方面的合作。

英国皇家建筑师学会执行会长贝琳达·艾尔拉姆·莫布雷高度赞赏李兴钢关于“人工与自然交互共生”“链接技术与诗意”的设计哲学。她说：“长期以来，中国一直是世界各地建筑师的灵感源泉，有着跨越数千年的、丰富的建筑创新历史。如今，全人类共同面临着日趋紧迫的能源危机、气候危机，在这样的时刻彼此分享经验、促进国际交流合作，比以往任何时候都更加重要，也更有现实意义。”

开幕式后，来自英国剑桥大学、伦敦大学学院、威斯敏斯特大学、纽卡斯尔大学、谢菲尔德大学等中英两国知名学者、建筑师共同进行了深入的学术研讨。专家们评价，作品体现的中国文化中人与自然和谐共生的“生境建筑”设计思想对于探讨未来科技与生命的关系具有重要意义。

参加开幕式和学术交流活动的嘉宾合影。活动主办方供图

参加开幕式和学术交流活动的嘉宾合影。活动主办方供图

除了“胜景几何”建筑主题展外，其平行展——“延庆奥园2062：技术与诗意的链接”建筑展，也于27日在剑桥大学达尔文学院开幕。

本次李兴钢英国建筑双展，由英国皇家建筑师协会、英国剑桥大学达尔文学院、中国建筑设计研究院胜景几何设计研究中心联合主办。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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