新华社西班牙港3月26日电 专访｜共建“一带一路”倡议给特多带来发展机遇和学习机会——访特多投资促进局局长塞古·阿莱恩

新华社记者赵凯 王植樱 王林园

“特立尼达和多巴哥（以下简称特多）是最早和中国签署共建‘一带一路’谅解备忘录的加勒比国家之一，共建‘一带一路’倡议给特多带来巨大的发展机遇和许多学习机会。”特多投资促进局局长塞古·阿莱恩日前在特多首都西班牙港接受新华社记者专访时说。

阿莱恩说，作为小岛屿发展中国家，特多许多商品和服务供应都依赖于国际贸易和投资。特多希望深化与中国的经济联系，“参与共建‘一带一路’倡议对我们而言不只是一件好事，更是一项重要的经济发展战略。”

阿莱恩着重向记者介绍了中特共建“一带一路”合作旗舰项目凤凰工业园。他说，凤凰工业园是首个在加勒比地区落地的共建“一带一路”合作项目，具有里程碑意义。它的定位是高附加值环保轻工业园区，有助于特多巩固加勒比地区制造业中心的地位，同时也助力特多经济多元化转型。

阿莱恩说，凤凰工业园地理位置优越、基础设施完善，“完善的基础设施吸引了更多国际投资者来到特多，同时，工业园充分利用特多的港口和贸易网络，开拓北美和南美等地区更广阔的市场”。他表示，特多希望复制凤凰工业园的模式，建设更多工业园区。

阿莱恩曾6次到访中国，去过北京、上海等众多城市，海南尤其令他印象深刻。阿莱恩认为，海南的气候、地形与特多有相似之处，而且是经济特区，“中国发展海南的成功经验对特多具有重要借鉴意义，特多应学习中国的贸易投资促进机制”。

“我们期待在共建‘一带一路’倡议下做更多事。”阿莱恩说，希望特多能在这一框架下进一步加强基础设施建设和产业升级，在可再生能源等领域同中国进行更多合作，以此助力特多实现更具韧性的可持续发展。

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