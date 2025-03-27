新华社联合国3月26日电（记者施春）中国常驻联合国代表傅聪26日表示，中方欢迎美俄就乌克兰危机举行对话及和谈达成的共识，欢迎近日俄美、乌美在沙特首都利雅得举行的谈判中就黑海安全航行、对能源基础设施停火、俄罗斯农产品和化肥出口等取得积极进展。

傅聪当天在安理会乌克兰问题公开会上表示，中方乐见一切通往停火的努力，这是实现和平的必要一步。他说，中方支持在所有当事方和利益攸关方的参与下，达成一个公平、持久、有约束力并被各方所接受的和平协议。战事发生在欧洲大地，欧洲有必要为和平发挥作用，共同解决危机的根源性问题，找到均衡、有效、可持续的安全架构，实现欧洲大陆的长治久安。

傅聪说，去年9月，中国同巴西等全球南方国家发起成立“和平之友”小组。小组始终以联合国宪章宗旨和原则为指引开展工作，不断汇聚支持政治解决乌克兰危机的积极力量。小组上周举行大使级会议，重申呼吁立即实现全面停火，敦促所有当事方和利益攸关方抓住契机，建设性参与和谈。

傅聪表示，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，以中方提出的“四个应该”为根本遵循，积极同有关各方接触，为和平奔走、为促谈努力。中方将继续同国际社会一道，发出更多劝和促谈的理性声音，为停火止战、推动和谈创造条件、积累势头，为实现乌克兰危机的政治解决发挥积极和建设性作用。

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