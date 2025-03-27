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2025产业科技创新与投资促进大会举办——

全球创新力量汇聚南京 百余项目签约

2025年03月27日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网南京3月26日电 （记者张丽鸥）3月26日，2025产业科技创新与投资促进大会在南京举行，来自全球知名企业、高校、创新平台、驻华使领馆及国际组织的800余位嘉宾参会。

2025年3月26日，2025产业科技创新与投资促进大会在南京举行。人民网记者周琳佳摄

2025年3月26日，2025产业科技创新与投资促进大会在南京举行。人民网记者 周琳佳摄

大会开幕式上，江苏省、南京市、商务部投资促进局相关负责人，以及2011年诺贝尔化学奖获得者丹·谢赫特曼、通用技术集团总经理崔志成、巴斯夫大中华区董事长兼总裁楼剑锋、奇安信科技集团股份有限公司董事长齐向东先后致辞。

与会嘉宾围绕AI大模型、隐形冠军培育、汽车智能化、人形机器人、智能制造等热点议题展开深入交流。香港科技大学校董会主席沈向洋、德国“隐形冠军”理论提出者赫尔曼·西蒙、宝马集团高级副总裁薄一山等作主旨演讲。

大会现场签约重大项目102个，计划投资总额超1300亿元，涵盖两大国家级先进制造业集群（软件信息服务、智能电网）、六大新兴产业（新能源汽车、生物医药、智能制造装备等）、六大未来产业（新一代人工智能、第三代半导体等）和服务业新体系等。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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