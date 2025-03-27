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特朗普宣布将对进口汽车加征25%关税

2025年03月27日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月26日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，相关措施将于4月2日生效。他当天下午告诉媒体记者，美国政府将从4月3日起开始加征这项新关税。

　　根据白宫当天发布的一份文件，特朗普根据美国1962年《贸易扩展法》第232条款，对进口汽车和某些汽车零部件加征25%关税，称此举是为保护美国“国家安全”。文件显示，25%的关税将适用于进口乘用车（轿车、运动型多功能汽车等）和轻型卡车，以及关键汽车零部件（发动机、变速箱等），并将在必要时扩展至其他零部件。

　　文件还表示，在美墨加协议框架下，汽车进口商将有机会认证其美国产部分，并将建立相应机制确保25%的关税仅适用于非美国产部分的价值。

　　特朗普称，关税将促使更多生产转移到美国，为政府创造新的收入，帮助减少国家债务。但经济学家认为，关税将推高汽车价格，伤害消费者利益。

　　美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，特朗普最新宣布的关税对汽车行业是一次“重大打击”。他表示，福特和通用汽车股价大幅下跌，汽车成本增加将降低需求，尤其是在消费者财务状况较弱的情况下。他预计美国汽车和零部件企业将出现“大规模裁员”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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