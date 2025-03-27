新华社广州3月26日电（记者邓瑞璇）记者从广东省档案馆了解到，25日，日本明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也向该馆捐赠了一批有关侵华日军在香港伪造国民政府法币的日文档案史料。这是侵华日军在华南地区进行“伪钞战”的日文原始罪证在国内首次出现。

3月25日，广东省档案馆馆长李军晓（左）向捐赠者松野诚也（右）颁发档案捐赠证书。新华社发

捐赠者松野诚也曾多次向中国大陆捐赠二战期间侵华日军第731部队有关档案、侵华日军细菌战史料等罪证。此次他向广东省档案馆捐赠的档案史料，包含日本陆军省与侵华日军“支那”派遣军总参谋部关于在中国香港大批量伪造国民政府法币的文件和电报，详细记录了计划实施伪造法币的数量、地点、过程、分赃流向、使用规定等信息。

26日，广东省档案馆向记者展示了日本昭和17年（1942年）8月12日侵华日军“支那”派遣军总参谋长后宫淳呈报给日本陆军省军务局长佐藤贤了的绝密文件史料《关于印制和交付（民国）二十九年及三十年版重庆方面的法币的请示》。

广东省档案馆相关负责人介绍，档案内容还提到日军伪造法币“已有使用先例”，证明当时日本官方对侵华日军伪造法币掠夺中国人民财富、扰乱中国经济金融秩序的无耻罪行习以为常。这些档案，是二战期间日本在华南地区开展“伪钞战”侵略罪行的铁证。

(责编：崔译戈、刘洁妍)