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乍得湖流域委员会多国部队遭袭12名喀麦隆士兵死亡

2025年03月27日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社雅温得3月26日电（记者王泽）喀麦隆国防部26日发布公报说，乍得湖流域委员会多国部队位于尼日利亚东北部武尔戈的联合哨所日前遭恐怖分子袭击，造成喀麦隆部队12名士兵死亡、约10名士兵受伤。

　　公报说，这座哨所靠近喀麦隆边境，一群“全副武装”的恐怖分子24日晚至25日凌晨乘坐数辆轻型战术车辆袭击了该哨所。数名恐怖分子在交火中被消灭。

　　公报说，受伤士兵已被送往位于乍得首都恩贾梅纳的一家医院。多国部队将加紧行动，搜寻并消灭袭击者。

　　公报还说，乍得湖流域的恐怖团体“越来越多地掌握了先进武器”，主要因为他们“与强大的跨国犯罪实体结成了明确的联盟”。有媒体报道说，恐怖分子在此次袭击中使用了无人机。

　　多年来，“博科圣地”等恐怖组织频繁在乍得湖地区制造针对平民和军人的袭击，对尼日利亚、喀麦隆和乍得等国构成安全威胁。2015年2月，乍得湖流域委员会成员国和贝宁在喀麦隆首都雅温得宣布组建一支8700人的多国部队，以打击“博科圣地”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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