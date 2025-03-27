3月26日，法国总统马克龙（中左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎3月26日电（记者乔本孝）法国总统马克龙26日表示，未来俄乌停火后，乌克兰军队将是乌安全的“第一保障”，乌伙伴为向乌提供安全保障而派出的部队不会部署在对峙前线。

马克龙当天在巴黎会见到访的乌克兰总统泽连斯基，共同筹备定于27日在巴黎举行的乌克兰和平与安全峰会。据法国总统府26日提供的名单，包括马克龙、泽连斯基在内的27个国家的国家元首或政府首脑将参加会议，此外还有欧盟与北约领导人等。名单未见有美国代表。

3月26日，法国总统马克龙（前左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者 高静 摄

马克龙在会见后举行的联合记者会上说，不应混淆“安全保障”与“维持和平”。未来俄乌停火后，预计仍将有对峙前线，因此需要维持和平的机制，这可以是联合国授权的维和行动等。与此有所区别的是，乌伙伴为向乌提供安全保障而派出的部队不会部署在对峙前线，而是作为预备的威慑力量，根据相关国家的意愿及协商部署在乌境内战略要地，并向乌提供军事训练、后勤补给等支持。

马克龙还宣布，法国将向乌克兰新增20亿欧元的军事援助。

泽连斯基在联合记者会上说，俄乌冲突外交解决应基于实力，应继续向俄罗斯施压。他表示期待巴黎峰会作出重要决定，“问题的关键是，谁准备好了向乌克兰提供安全保障”。

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