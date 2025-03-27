新华社格陵兰岛努克3月26日电（记者张玉亮 郭爽）丹麦首相弗雷泽里克森26日针对美国副总统万斯宣布将访问格陵兰岛一事重申，格陵兰岛“不会出售”，格陵兰人也不愿成为美国人。

弗雷泽里克森当天在社交媒体发文说，美国对格陵兰岛的兴趣让丹麦“处于困境之中”，“这是一个可能持续很久、反复波动的局势”。她表示，丹麦人和格陵兰人必须认清一点，美国总统特朗普对格陵兰岛的兴趣不会消失。但美国人也必须清楚，格陵兰岛“不会出售”，格陵兰人也不愿成为美国人。

万斯25日下午在社交媒体上发布视频讲话说，他28日将和夫人乌莎·万斯一起访问格陵兰岛。万斯说，他将去看望驻扎在格陵兰岛的美军人员并视察格陵兰岛的安全状况。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，美国总统特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

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