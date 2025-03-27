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美国拘捕一名土耳其籍博士生

2025年03月27日09:16 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月26日电（记者颜亮）据美国媒体26日报道，美国塔夫茨大学一名土耳其籍女博士生25日在其波士顿住所附近被美国移民官员拘捕，此举加剧了在美国际学生的担忧。

　　报道说，该女博士生名为鲁梅伊莎·厄兹蒂尔克，被美国一家亲以色列网站列入反以色列和反犹太主义人员名单中。她曾在《塔夫茨日报》发表文章公开支持巴勒斯坦。厄兹蒂尔克的律师说，美国政府尚未对她提出任何指控。

　　塔夫茨大学校长苏尼尔·库马尔表示，学校对于拘捕行动事先不知情。政府告知校方，厄兹蒂尔克持有的学生签证已被吊销。库马尔说，这一消息“令我们社区的一些成员感到痛心，特别是国际学生”。塔夫茨大学已制定有关政府人员突然到访的应对措施，鼓励学生在这种情况下致电校警。

　　特朗普政府正在调查哥伦比亚大学、塔夫茨大学等60所大学处理反犹主义的方式。3月初，美执法部门拘捕了哥伦比亚大学学生马哈茂德·哈利勒，他曾参加支持巴勒斯坦的抗议示威。此外，布朗大学一名持有有效签证的黎巴嫩学者被强制遣返，因其手机中存有真主党领导人照片等。

　　美国媒体指出，美国移民执法部门近期的系列行动引起国际学生的担忧，尤其是那些参与过支持巴勒斯坦示威活动的国际学生。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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