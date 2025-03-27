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英国大幅下调今年经济增长预期

2025年03月27日09:15 | 来源：新华网
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3月26日，在英国伦敦，英国财政大臣里夫斯前往议会公布春季预算案。新华社记者 李颖 摄

3月26日，在英国伦敦，英国财政大臣里夫斯前往议会公布春季预算案。新华社记者 李颖 摄

　　新华社伦敦3月26日电（记者赵小娜 赵修知）英国政府26日公布春季预算案，将2025年英国经济增长预期下调至1%，与去年10月2%的预测相比直接“腰斩”。

　　英国预算责任办公室指出，全球经济不确定性上升、能源价格上涨、政府债务成本提高以及国内生产力增长乏力，是导致经济增长预期大幅下调的主要原因。

　　英国财政大臣里夫斯表示，她对当前的经济增长数据“并不满意”。她强调，英国政府将继续采取长期战略措施，以促进经济增长并提高国民生活水平。

3月26日，在英国伦敦，英国财政大臣里夫斯前往议会公布春季预算案。新华社记者 李颖 摄

3月26日，在英国伦敦，英国财政大臣里夫斯前往议会公布春季预算案。新华社记者 李颖 摄

　　英国预算责任办公室预计英国2026年经济增长率将回升至1.9%，随后在2027年至2029年间保持在1.7%至1.8%之间。

　　该机构还特别指出，美国贸易政策的不确定性可能对英国经济造成显著影响。如果全球贸易争端进一步升级，并导致美欧之间关税提高20个百分点，英国国内生产总值可能会再收缩1%。这一影响可能会导致英国财政盈余几乎降至为零。

　　按照往年惯例，英国财政大臣每年发布春季和秋季两次预算案。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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