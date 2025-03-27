新华社华盛顿3月26日电（记者熊茂伶）美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡26日公开了关于打击也门胡塞武装作战计划群聊的全文内容，并表示美国总统特朗普及多名高层官员声称群聊内容不含机密信息并指控戈德堡撒谎，因此他决定公开这些信息，让公众自行判断。

戈德堡24日在《大西洋》月刊网站上发文爆料说，他11日在通讯应用Signal中收到与美国总统国家安全事务助理华尔兹同名的用户的连接请求，两天后被加入“胡塞PC小组”群聊中。15日，群聊中与美国国防部长赫格塞思同名的用户发来消息，透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。考虑到内容可能涉密，这段信息的具体内容戈德堡当时没有公布。

戈德堡及其同事在26日发布的文章中完整公布了这段信息。文章说，赫格塞思于美国东部时间15日11时44分在群聊中发布更新信息，称“天气状况有利。刚刚与中央指挥部确认，我们可以启动任务”。文章还公开了赫格塞思在信息中列出的具体行动时间表。

文章说，专家们一再强调，使用Signal进行敏感信息的讨论对国家安全构成威胁。戈德堡在空袭计划开始前两小时就收到关于袭击的信息，如果美军飞机起飞前往也门的具体时间等信息在这关键的两小时内落入错误的人手中，美军飞行员和其他美国人员可能会面临比平常更大的危险。

文章说，《大西洋》月刊给中央情报局、国家情报总监办公室、国家安全委员会、国防部和白宫发了邮件，询问是否反对发布完整的群聊文本。白宫新闻秘书莱维特在回复中重申群聊中没有机密信息，但称这原本是高层官员之间的内部和私密讨论，涉及敏感信息，因此反对发布。

文章说，公开披露特朗普的顾问们在不安全通信渠道中的信息明显符合公共利益，尤其是因为高级政府官员正“试图淡化”这些信息的重要性。

文章发表后不久，美国副总统万斯在社交媒体上“开怼”称，“很明显，戈德堡夸大了他所掌握的信息”。中央情报局局长拉特克利夫因在群聊中提及了中情局官员名字而受戈德堡攻击，但结果是拉特克利夫只是提到了他的幕僚长。拉特克利夫在25日国会参议院情报委员会的听证会上也表示，该官员并非卧底，并称在Signal对话中分享其名字是“完全适当的”。

然而，《大西洋》月刊的最新文章则称，一名中情局发言人要求该杂志隐瞒拉特克利夫幕僚长的名字，因为中情局的情报人员通常不公开身份。文章说，该官员身份仍将不予公开。

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