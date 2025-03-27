新华社海南博鳌3月26日电（记者宿亮 缪晓娟）美国经济学家杰弗里·萨克斯26日在海南博鳌接受媒体记者采访时表示，中国取得令人瞩目的经济成就，走上改善中国民众福祉、促进世界发展的道路。在过去一个世纪里，“这是世界经济中最重要的变化”。

萨克斯说，自1981年第一次访问中国以来，他几乎每年都会多次访问中国，目睹中国的发展变化，他对中国已经取得和正在取得的成就感到钦佩。他认为，中国的成就得益于中国人民勤奋工作、重视教育，中国政府良好的经济规划以及中国企业的创新精神等。

萨克斯对中国消除贫困的努力和成就印象深刻。他表示，中国成功实现脱贫的基础是良好的教育、基础设施和医疗服务，中国的努力和相关政策向世界其他国家展示了达成目标的“路线图”。

他表示，中国不仅摆脱了贫困，还走上了可持续的发展道路。过去近十年里，中国能源转型发展取得显著成就，在绿色和数字经济领域作出重要贡献。

在回答媒体有关高质量共建“一带一路”问题时，萨克斯表示，共建“一带一路”是旨在实现双赢、多赢的倡议，也是推动实现全球可持续发展的倡议。在这一过程中，中国强大的创新能力能够为其他地区提供先进技术，并助力其基础设施建设。

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