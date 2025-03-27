新华社海南博鳌3月26日电 专访：“中国创新可以帮助全球数亿患者”——访阿斯利康全球首席执行官苏博科

新华社记者宿亮 周慧敏 曾焱

总部设在英国的医药企业阿斯利康全球首席执行官苏博科在博鳌亚洲论坛2025年年会期间接受新华社记者专访时表示，中国坚持推动普惠包容的经济全球化，推进高水平对外开放并致力于维护全球产业链稳定，为跨国企业在中国及全球市场的发展注入强大信心。

苏博科此次中国之行日程满满，连续出席了中国发展高层论坛2025年年会、博鳌亚洲论坛2025年年会。在华期间，他还宣布阿斯利康将投资25亿美元在北京建立第六个全球战略研发中心。一年前，阿斯利康在上海建立第五个全球战略研发中心。此前，这家公司的此类全球战略研发中心分别设在英国、美国和瑞典。

连续在中国设立全球战略研发中心，显示阿斯利康对中国创新能力的重视。苏博科告诉记者，阿斯利康认识到中国在加速全球医疗健康创新和可持续发展方面的众多优势，希望把中国创新医疗解决方案带给全球有需要的人。“我们相信，中国创新可以帮助全球数亿患者！”

在刚刚结束的中国发展高层论坛上，苏博科也提到，阿斯利康在中国拥有坚实的发展基础、经验丰富的研发团队，能够为全球70多个国家和地区提供中国制造的药品，这些都反映了阿斯利康对中国市场不变的信心。

苏博科告诉记者，作为一家深耕中国市场30多年的跨国企业，阿斯利康见证中国在生命医学领域不断取得发展，为全球科学进步和医学突破作出重要贡献。

苏博科强调，中国坚持推动经济全球化和高水平对外开放，不仅为中国经济发展注入关键动力，也为全球企业提供了广阔机遇。

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