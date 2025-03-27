当前，全球经济增长面临诸多不稳定因素，中国经济走势备受关注，外资恰是观察中国市场吸引力的生动窗口。

今年以来，众多跨国企业负责人密集访华，身影活跃在中国各大经贸论坛、工厂园区，引发外界关注。跨国企业在华有哪些新动向？他们眼中的中国市场究竟如何？一起来听他们的声音。

暖意融融 跨国企业高管密集访华

中国发展高层论坛2025年年会在北京开幕（2025年3月23日摄）。新华社记者 李鑫 摄

3月23日至24日，北京钓鱼台国宾馆，中国发展高层论坛2025年年会在此举行。

梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松，参加完年会开幕式刚从会场出来，就被等候多时的中外记者团团围住。“毫无疑问，中国市场是奔驰全球战略的重要支柱，我们始终致力于在中国的长期投资。”他回应道。

梅赛德斯-奔驰集团董事会主席康林松（中）在中国发展高层论坛2025年年会上与嘉宾交流（2025年3月23日摄）。新华社记者 李鑫 摄

中国经济发展前景如何？中国市场还有吸引力吗？在这个每年全国两会后举办的“国家级”论坛上，外界渴望获得更多答案。

今年年会吸引了750多位外方代表参会，包括86家跨国企业的高层管理者，覆盖金融保险、医药健康、能源矿产、食品消费等各行各业，首次参会的跨国企业数量创新高。

在外部环境不确定性增多的背景下，众多外企高管齐聚北京，以实际行动把握中国机遇，这本身就是答案。

“尽管当前面临诸多挑战和压力，中国依然稳步向前。”雀巢集团首席执行官傅乐宏说，中国持续扩大内需市场、优化营商环境，我们始终坚信，这个拥有超大规模市场优势、展现强大韧性的经济体，必将为全球投资者创造更多机遇。

3月22日，就在年会开幕前一天，礼来北京创新孵化器正式投入运营。“这是礼来首次将创新孵化器拓展至美国以外的地区。”礼来制药董事长兼首席执行官戴文睿说，中国加速拥抱技术革新，让礼来看到更广阔的发展空间。

一段时间以来，中国吸引外资承压前行，但一些高科技产业引资态势良好。今年前2个月，电子商务服务业、生物药品制造业、智能消费设备制造业实际使用外资分别增长33.5%、22.9%和40.7%。

春意盎然、双向奔赴，合作的种子正在生根发芽。

正在海南举行的博鳌亚洲论坛2025年年会同样汇聚合作暖意。3月25日下午，聚焦“中国改革与经济前瞻”的首场博鳌亚洲论坛高端对话会现场座无虚席，不少中外嘉宾凝神聆听。

与会嘉宾在博鳌亚洲论坛2025年年会举行的“高端对话：中国改革与经济前瞻”活动上（2025年3月25日摄）。新华社记者 刘红霞 摄

连日来，苹果公司首席执行官库克在北京游景山公园，三星电子会长李在镕访问比亚迪深圳总部，高通公司总裁兼首席执行官安蒙访问小米汽车工厂……这些跨国企业掌门人在社交媒体上频繁“打卡”，拉近与中国消费者的距离，深入中国科技企业进行交流。

高层会晤、商务洽谈、考察调研……今年以来，众多跨国企业高管的访华行程，释放出携手谋互利共赢的积极信号。

不久前，中国日本商会发布的调查问卷结果显示，58%的会员企业将在今年增加或保持在华投资规模；中国美国商会发布报告显示，53%的受访美资企业预计2025年将增加在华投资。

向“新”而行 创新驱动合作共赢

25亿美元！未来5年，国际医药巨头阿斯利康将继续加码中国，在北京亦庄设立全球战略研发中心，与合作方在京成立合资企业并引入全球创新疫苗。这是继上海后，该公司在中国建立的第二个全球战略研发中心。

阿斯利康全球首席执行官苏博科表示：“阿斯利康致力于投资世界级的创新生态系统，而一些全球最出色的创新生态系统可以在中国找到。”

从“世界工厂”到“创新实验室”，跨国企业在华投资战略之变，折射中国市场前景可期。

法国达能集团全球首席执行官盛睿安表示，中国是创新高地，更是人才汇聚之地。“对达能而言，中国不仅是重要的市场，更代表着全球顶尖的创新生态。”

从中国发展高层论坛到博鳌亚洲论坛，这是越来越多跨国企业负责人的共同心声：中国具有完备的产业体系、丰富的应用场景、超大规模的市场、数量庞大的人才队伍，为国际产业科技创新提供了广阔合作空间。

“人工智能+”行动连续两年写入中国政府工作报告，给宝马集团董事长齐普策留下深刻印象。他说：“宝马正深化与中国科技领军企业的战略合作，深度融合云端交互能力和生成式人工智能的个性化体验，将车辆无缝对接中国的智慧城市基础设施。”

宝马i5纯电动汽车在位于辽宁的大东工厂下线（2024年1月8日摄）。新华社发

“在中国我们打造了研产销一体化的敏捷机制，包括研发、生产，以及1600家供应商和1100多家分销商，快速响应中国用户需求。”施耐德电气集团董事长赵国华说。

从这些动向中，不难发现一个趋势——不少有远见的外企正借助中国的创新生态优势，紧锣密鼓在华增资扩产，推动自身生产能力和研发水平提质升级。

丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健坦言，随着中国持续转向高质量发展，市场格局已发生显著变化。“只有高度敏捷且具备强大适应能力的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。”

持续开放 共享未来发展新机遇

工作人员在天津鹏瑞利医院检查医疗设备（2024年12月16日摄）。新华社记者 李然 摄

位于天津市西青区的天津鹏瑞利医院，由新加坡鹏瑞利集团投资建设，总投资额约10亿元人民币。

这是中国首家外商独资三级综合医院，上个月正式开诊。

随着制造业外资准入限制措施“清零”，中国扩大开放重点拓展至电信、医疗、教育等服务业领域，以制度型开放锻造吸引外资的“强磁场”。

这是2024年11月8日在第七届进博会医疗器械及医药保健展区拍摄的辉瑞展台。新华社记者 辛悦卫 摄

今天的中国，消费市场热点纷呈，科技突破不断涌现，绿色经济蔚然成风。“DeepSeek”“以旧换新”“体重管理”这些热词也被跨国企业负责人津津乐道。

在奥的斯全球公司董事会主席、总裁兼首席执行官朱蒂看来，奥的斯的电梯产品和服务契合中国大规模设备更新和城市更新政策，中国正在释放出巨大的市场潜力。

“健康中国战略，为企业带来巨大发展机遇。”安利全球首席执行官迈克尔·尼尔森说，安利现已启动为期5年、金额达21亿元人民币的投资计划，覆盖在中国的运营全链条。

当前，全球产业链重构与中国加快推动产业转型升级碰撞出新的机遇，中外企业携手开放合作，将更好实现资源优化配置，从而抢占市场先机。

近日，河钢集团与力拓集团钢铁行业价值链脱碳合作谅解备忘录签约仪式在北京举行。力拓集团首席执行官石道成表示，中国绿色转型正成为新的增长动力，特别是在铝、铜和电池材料等领域带来重要机遇。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞认为，尽管中国市场竞争激烈，但跨国企业不能错失潜在的大规模市场份额。“在这里，跨国企业可以接触最新的技术和应用、落地创新理念，并推广至全球。”

外媒评价，中国系统谋划稳步扩大制度型开放，将制约外商来华投资的难点、堵点进一步转化为吸引投资的动因、利好，展现出中国政府大力吸引外资的信心和决心。

“我相信，只有并肩同行，才能化挑战为机遇；只有并肩同行，才能创造共同繁荣、更加可持续发展的美好未来！”西门子股份公司董事会主席博乐仁说。

论坛外方主席、西门子股份公司董事会主席博乐仁（左）与嘉宾在中国发展高层论坛2025年年会上交流（2025年3月23日摄）。新华社记者 李鑫 摄

文字记者：谢希瑶、成欣、唐诗凝

视频记者：张文

海报设计：赵丹阳

统筹：郁琼源、金地、林革、郜新鑫、陈倩

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