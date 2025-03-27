新华社东京3月26日电 题：凝聚共识 深化合作——日本有识之士期待日中关系延续改善势头

新华社记者陈泽安 李子越

近日，第11次中日韩外长会、第六次中日经济高层对话、中日外长会见等接连在日本东京举行，一系列活动延续了近期中日关系改善的势头。日本有识之士认为，日中关系的改善势头来之不易，应维护好两国关系政治基础。两国应抓住当前双边关系回暖的契机，增进互信、加强合作，这不仅符合两国利益，惠及两国人民，也有利于促进地区乃至世界的稳定与繁荣。

关系趋暖升温

近期，中日在政治、经济、人文等领域展开交流合作，两国关系呈现改善发展的积极势头。

2024年12月4日，日本外务大臣岩屋毅在日本东京举行的论坛上致辞。新华社记者张笑宇摄

去年11月，中日两国领导人达成重要共识，同意按照四个政治文件精神，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为两国关系发展指明方向、注入动力。

去年年末以来，中日高级别政治对话、第二十届“北京-东京论坛”、中日执政党交流机制第九次会议等活动相继举办，两国高层交往与各领域对话交流畅通密切。

经济方面，第六次中日经济高层对话日前在东京举行，对话就加强绿色发展、生态环境、服务贸易等领域合作达成二十项重要共识，丰富了中日战略互惠关系在经济领域的内涵。日本经济界访华团2月到访中国，表示愿持续扩大在华投资，为两国互利合作贡献更多成果。

人文领域的交流合作也亮点纷呈。自2024年11月30日起至2025年12月31日，中国对持日本普通护照人员试行免签政策，日方此后表示将进一步放宽签证政策，两国人员往来将更加便利。去年年底，中日高级别人文交流磋商机制第二次会议在北京举行，会议达成10项重要共识，将进一步推动青少年交流互访，促进教育、体育、文娱等领域的交流合作。

日本前外务省官员孙崎享表示，近来，日中关系呈现改善势头，令人赞赏。

维护政治基础

日本有识之士指出，日中两国关系的改善来之不易，维护好两国关系政治基础十分重要。双方应当正视历史、面向未来，增信释疑、凝聚共识，进一步推动日中关系朝着正确方向发展。

中日四个政治文件规定了两国关系的大方向，奠定了中日关系的政治和法律基础，其中就妥善处理历史、台湾问题立下了规矩。孙崎享认为，日本应遵守相关承诺。日本法政大学教授白鸟浩说，日本需要尊重中国立场，顾及中国关切，恪守一个中国原则，“这将有助于维护东亚地区的稳定”。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏表示，日本当以史为鉴、面向未来，秉持正确的历史观，并在对下一代的教育中完整讲述战争的真相。

当今世界经历百年未有之大变局，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，国际秩序面临变乱加剧的严峻挑战。中日互为重要近邻，两国关系意义超越双边范畴，中日关系行稳致远不仅惠及两国和两国人民，也必将有利于地区和世界。

白鸟浩说，两国关系的改善发展将为地区乃至世界的和平与繁荣注入正能量。田代秀敏也表示，面对变乱交织的国际形势和层出不穷的全球挑战，日中两国增进互信、加强合作，能够为世界提供更多的稳定性和确定性。

拓展合作空间

日本各界人士认为，随着日中两国在多领域交流合作的升温，双方应延续这一良好势头，进一步拓展合作空间，助力两国发展繁荣。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景认为，日中保持睦邻友好、实现共同发展，将助推日本的繁荣与进步。

白鸟浩说，中国的科技实力正在迅速提升，日本可以借鉴中国在人工智能等领域的创新和应用，进一步推动本国数字化进程，日本可以在应对人口老龄化方面与中国共享经验。田代秀敏指出，中国和日本可在高科技和高端制造领域深化合作，实现互利共赢。

2025年1月29日，一名儿童游览日本横滨中华街。新华社记者贾浩成摄

人文交流是增进互信的重要途径。日方人士认为，加强人员往来、促进民间交流，能为日中关系行稳致远提供有力支持，也能有效拓展深化两国在其他领域的合作。

松下控股集团全球副总裁本间哲朗说，一些日本民众还不太了解中国的发展和变化。“我经常跟日本产业界人士说，百闻不如一见，希望他们能亲自去中国看看，感受真正的中国。”

日本国际政治经济学家浜田和幸表示，日本与中国在历史、文化、经济等方面关系密切，促进两国民间交往将进一步拓展两国在经济、教育、体育等领域的交流合作。

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