新华社开罗3月26日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹军方消息人士26日告诉新华社记者，苏丹武装部队已从苏丹快速支援部队手中夺回喀土穆国际机场控制权，并确保机场绝对安全。

卡塔尔半岛电视台26日援引苏丹武装部队喀土穆地区行动指挥官贝拉维的话报道说：“我们已经控制了喀土穆国际机场”。自2023年4月苏丹武装冲突爆发以来，该机场一直由苏丹快速支援部队控制并处于关闭状态。

另据苏丹武装部队发言人纳比勒·阿卜杜拉26日发表的声明，苏丹武装部队当天已控制苏丹快速支援部队位于首都喀土穆南部杰贝勒阿乌利亚地区的主要营地，这也是苏丹快速支援部队在喀土穆南部的最后一个主要据点。此外，苏丹武装部队还从苏丹快速支援部队手中夺回位于喀土穆州和杰济拉州交界处的第一步兵旅总部，并在该地区进行彻底搜捕，给苏丹快速支援部队造成重大人员伤亡和装备损失。

3月16日以来，苏丹武装部队的装甲部队自喀土穆南部向东部和北部不断推进，与驻守在喀土穆中部的苏丹武装部队总司令部的友军一起，对总统府发起总攻。21日，苏丹武装部队宣布已完全控制总统府。苏丹快速支援部队随后发表声明称，争夺总统府的战斗“尚未结束”。22日，苏丹武装部队宣布控制位于首都喀土穆市中心的国家情报局总部、苏丹银行（中央银行）等多个重要地点。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

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