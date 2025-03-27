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博鳌亚洲论坛丨绿色发展怎么走？博鳌大咖这样说

2025年03月27日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月26日电 题：绿色发展怎么走？博鳌大咖这样说

　　新华社记者刘开雄、夏天

　　应对气候变化、绿色转型、可持续发展……正在举办的博鳌亚洲论坛2025年年会上，一系列与绿色转型密切相关的论坛成为各方关注热点。

　　“气候变化是人类共同面临的巨大挑战。作为岛屿国家，我们真切感受到了生存的威胁。”密克罗尼西亚联邦副总统阿伦·帕利克在年会现场说。

　　去年9月举行的联合国未来峰会，为促进全球可持续发展注入了新动力，但实现联合国可持续发展目标依然任重道远。“全球能源转型是不可逆转的，在实现全球碳中和之前，没有哪个国家能够中止。我们现在来到了非常关键的节点。”中国气候变化事务特使刘振民说。

　　绿色转型已成为实现可持续发展的必由之路，中国等亚洲国家的有力行动正在产生积极效果。

　　3月25日发布的《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2025年度报告——应对气候变化：亚洲推进绿色发展》显示，通过绿色转型应对气候脆弱性、推动经济增长及实现可持续发展，亚洲正在开辟一条更具活力和可持续性的增长新路径。

　　根据联合国环境规划署的评估，中国和印度很有可能通过现有政策实现其当前的2030年国家自主贡献目标。此外，东盟大多数经济体已制定全面的国家气候行动战略和行动计划。

　　“亚洲经济增长强劲，能源需求旺盛，过去十年用电量年均增速达5%，远超全球2.4%的平均水平。”全球能源互联网发展合作组织主席、中电联理事长辛保安说，要充分开发利用清洁能源，构建亚洲能源互联网是实现亚洲能源转型与可持续发展的关键。

　　亚洲的清洁能源资源丰富多样。“跨境输电对削峰填谷的作用是显著的。”中国南方电网有限责任公司董事、总经理钱朝阳以中国南方地区和东南亚国家用电差异为例，建议强化国际能源电力电网互联互通的对接，合作共建新型电力系统和能源体系。

　　作为全球绿色转型的重要推动力量，中国绿色发展的成功实践备受关注。

　　“毫无疑问，中国是全球绿色发展的先行者、领导者。”美国哥伦比亚大学教授兼可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯26日接受记者采访时说，中国在光伏利用等方面提供的方案是双赢多赢的。

　　全球绿色增长研究所副总干事海伦娜·麦克劳德也高度肯定中国在全球绿色转型中的重要作用，认为中国是推动绿色变革的重要引领者，“在政策支持、资本投入和创新生态的推动下，中国在新能源汽车、储能和可再生能源等领域发挥引领作用，助力亚洲成为绿色技术研发的全球先锋”。

　　“得益于中国技术的发展、可再生能源供应链成本的优化，绿氢的成本可以降低50%，这有助于沙特实现脱碳。”沙特国际电力和水务公司创始人、董事长穆罕默德·阿布纳扬说。

　　“在高原山地、台风海域、沙漠地区发展风电，中国在技术装备的攻坚克难创新，让‘不可能’成为‘可能’，为东南亚、东亚地区提供了更普惠的新能源转型方案。”明阳新能源投资控股集团创始人、董事长张传卫感触颇深。

　　“创建机制使可持续能源可负担、可扩展和具有包容性”“企业的绿色发展转型之路应该走在前面”“能源转型的核心在技术”……政策、资金、技术、市场，在众多与会嘉宾看来，推动全球绿色发展已经时不我待，各方力量要聚沙成塔、协同发力，共建人类命运共同体，走出一条绿色发展转型之路。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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