新华社耶路撒冷3月26日电（记者陈君清 冯国芮）以色列媒体报道，以色列议会25日批准了该国2025年度国家预算，避免议会自动解散并触发提前选举。其中国防预算创历史新高。

议会以66票赞成、52票反对的投票结果通过了总额为6190亿谢克尔（约1688亿美元）的预算案，避免议会在3月31日最后期限前自动解散并触发提前选举。分析人士认为，预算案通过表明由利库德集团主导的以色列执政联盟继续获得议会多数支持，内塔尼亚胡政府得以继续执政。

据以色列媒体报道，该国2025年国防预算达1100亿谢克尔（约300亿美元），创历史新高。预算重点包括扩大对后备役士兵的支持、为战争受影响地区提供重建资金等。

预算案审议期间，以色列议会附近发生大规模示威活动。抗议者认为预算案不公，特别是利库德集团主导的执政联盟，在拨款中为不服兵役的极端正统派犹太教徒提供各项财政支持，导致中产阶层税负过重。

示威者还要求政府采取行动，敦促巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放在加沙地带的以色列被扣押人员。

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