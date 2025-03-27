新华社基辅3月26日电（记者李东旭）乌克兰空军26日在社交媒体“电报”发文说，当地时间25日晚8时至26日凌晨，俄军向乌境内发射了117架无人机，苏梅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等多地遭袭击。

乌空军说，俄军无人机分别从罗斯托夫州、库尔斯克州、克拉斯诺达尔边疆区和克里米亚发射。截至基辅当地时间26日9时，乌防空力量和电子战部队拦截了56架攻击型无人机。苏梅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、基洛沃格勒州、切尔卡瑟州遭到无人机袭击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官利萨克26日在社交媒体发文说，该州重要工业城市克里沃伊罗格、尼科波尔遭无人机袭击，所幸袭击未造成人员伤亡。克里沃伊罗格市的一栋办公大楼、多个仓库、一家企业遭袭击，并引起多处火灾。尼科波尔市的一家企业、2栋公寓楼在袭击中受损。

切尔卡瑟州军事行政长官伊戈尔·塔布列茨26日在社交媒体发文说，25日晚以来，俄军无人机对切尔卡瑟市发动大规模袭击，袭击未造成人员伤亡。该州一处基础设施遭袭击并起火，目前大火已被扑灭。此外，无人机碎片击中了一处仓库。

苏梅州军事管理局26日上午在社交媒体发文说，该州南部城市阿赫特尔卡遭3架无人机袭击，该市部分公寓楼、商店和一处企业办公大楼受损，部分建筑起火。

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