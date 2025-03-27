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博鳌亚洲论坛丨在发展中共创美好未来——来自华商领袖与华人智库圆桌会议上的声音

2025年03月27日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月26日电 题：在发展中共创美好未来——来自华商领袖与华人智库圆桌会议上的声音

　　新华社记者范思翔、叶昊鸣、严钰景

　　“华商在中外贸易和文化交流中起到重要作用”“培养好青年华商领袖，是促进未来可持续发展的关键”……3月26日上午，博鳌亚洲论坛2025年年会·华商领袖与华人智库圆桌会议在海南博鳌举行，围绕“变局开启新局 发展创造未来”主题深入探讨。

　　会议由国务院侨务办公室主办，来自15个国家和地区的23名华商代表、民营企业家和智库专家出席会议。大家聚焦“普惠包容的经济全球化：华商机遇与挑战”“新质生产力与中国式现代化”“促进民心相通，构建亚洲命运共同体”三个分议题分享体会。

　　“作为亚洲和全球经济发展的重要支柱，中国始终以积极主动的姿态推动世界和平与经济前行，华商企业在区域合作中发挥重要作用。”泰国正大集团董事长谢吉人说，只要我们坚持开放、合作和创新精神，克服当前困难，就能助力实现亚洲以及全球经济可持续发展。

　　全国工商联咨询委员会委员、新希望集团有限公司董事长刘永好分享了自己的创业经历后表示，党和国家支持民营企业发展，新质生产力不断创造经济新增长点，中国超大规模市场优势、巨大市场需求不会改变，我们有信心、有底气迎接各种挑战，用自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

　　北京大学光华管理学院院长刘俏认为，在全球化时代，有一句话是“做自己，在一起”，把自己的事情做好了，大家才能更好地为推进普惠包容的经济全球化注入动能。

　　香港中华总商会会长、香港新华集团主席蔡冠深说，在推进中国式现代化进程中，香港可以从“打造大湾区科技创新高地和高端人才汇聚地”“促进低空经济发展”等方面积极作为。“我们将更好地架起内联外通的桥梁，推动更多海外科创企业与内地企业对接，对外讲好中国故事，为经济社会高质量发展作出新贡献。”

　　“自动驾驶作为新质生产力的代表，正在为中国式现代化注入科技力量。”围绕自动驾驶科技如何赋能中国式现代化，广东欧美同学会副会长、广州文远知行科技有限公司董事长韩旭表示，通过积极参与国际标准制定、推进技术研发产业化应用，中国正与全球伙伴携手共建开放包容共赢的自动驾驶生态圈，为世界提供自动驾驶中国方案。

　　马来西亚中华大会堂总会总会长、亿利达控股集团执行主席吴添泉说，自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，中国已经同150多个国家，30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，形成了3000多个合作项目，拉动了上万亿美元的投资规模。“中国同周边国家一道，推进构建亚洲命运共同体，打造了一个个民生工程，为‘一带一路’共建国家发展注入强劲动力。”吴添泉说。

　　与会嘉宾认为，中国坚定不移推进高质量发展和高水平开放，为各国企业带来新机遇，投资中国、布局未来，将在互利互惠中实现更大发展、共创美好未来。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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