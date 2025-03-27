新华社法国图卢兹3月26日电 综述｜空客与中国合作推动航空业绿色转型

新华社记者李文昕

欧洲飞机制造商空中客车公司24日至25日在位于法国图卢兹的企业总部举办2025空客峰会，聚焦航空业可持续发展路径，重点探讨可持续航空燃料应用及脱碳进程。多名空客高管在活动期间表示，中国发展可持续航空燃料具备多重优势，空客将与中国密切合作，共同推动航空业乃至全球绿色、创新、可持续发展。

空客公司首席执行官纪尧姆·福里对新华社记者表示，空客致力于加速可持续航空燃料的生产应用，以促进脱碳进程，而这与中国相关发展规划方向一致。他说，中国已在多个国内机场启动可持续航空燃料应用试点，并有国内主要航空公司参与。“我认为中国（针对可持续航空燃料）的规划雄心勃勃，我们对此深表认同。”

福里表示，空客在推广可持续航空燃料方面尚处于初期阶段，需借助中国产业链优势加速进程。“我们正与中国政府、机场、航司等关键方合作。”他说，空客与中国能源企业在可持续航空燃料开发方面建立了合作伙伴关系。

他表示，中国发展可持续航空燃料具备多重优势，包括丰富的原料供应、集中统筹规划能力突出、绿色议程政策明确、低碳能源技术深厚。“这些因素正在加速可持续航空燃料在航空领域的应用，并为我们的客户带来益处。”

空客首席可持续发展官朱莉向记者表示：“中国在可再生能源方面的发展速度非常快，有望成为可持续航空燃料全球参与者。”她说，除了拥有丰富的生物燃料原料来源，中国还可能在使用绿色氢气与从大气中捕获的二氧化碳相结合生成合成航空燃料等技术方面成为领先者。

“在航空行业实现脱碳方面，我将中国视为长期合作伙伴。”朱莉说，考虑到中国航空市场的强劲增长，空客需要在脱碳、减排方面跟上这种增长节奏。她介绍说，2024年，空客在全球设施和飞行测试中使用的航空燃料中，18%为可持续航空燃料，而同年空客中国天津总装线的测试和交付飞行也已经积极使用可持续航空燃料。

“对我来说，真正令人振奋的，是看到技术在中国发展的速度和广度。中国的科技正在‘爆炸式发展’。”空客首席技术官萨宾向记者表示，依托中国科研生态系统，空客通过具体项目和应用在可持续发展方面取得良好进展。

萨宾表示，今年是空客进入中国运营40周年，空客（北京）工程技术中心也已成立20年。目前，通过空客在苏州的中国研发中心，该公司正重点推进与中国在氢能、氢能基础设施，以及机舱系统等领域的技术合作。

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