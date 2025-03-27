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综述丨群聊泄密后，美情报部门高官面对质问含糊其辞

2025年03月27日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月25日电　综述｜群聊泄密后，美情报部门高官面对质问含糊其辞

　　新华社记者熊茂伶

　　美媒记者被拉入涉密群聊、提前知晓美军空袭也门胡塞武装计划的事件持续引发政治地震。25日，在美国国会参议院情报委员会举行的一场听证会上，面对民主党参议员的愤怒质问，美国情报高官回答时含糊其辞，上演了一出“不知情”“不记得”的戏码。

　　这原本是一场国会关于年度全球威胁评估报告的听证会，但美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡的爆料彻底改变了议程。他说，11日，他在通讯应用Signal中收到与美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹同名的用户入群邀请，后来，他被拉入一个名为“胡塞PC小组”的18人群聊中。15日，群聊中与美国国防部长赫格塞思同名的用户发来消息，透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。随后，也门胡塞武装多个目标遭到空袭。

　　听证会上，民主党联邦参议员们抓住这一疏漏穷追不舍。多人追问群聊内容是否包含机密信息，美国情报高官对此“圆滑”否认。

　　新墨西哥州民主党参议员马丁·海因里希问道：“这段对话是否涉及了武器、打击方案、目标或时间安排的信息？”美中央情报局局长约翰·拉特克利夫回复：“据我所知没有。”国家情报总监图尔茜·加巴德回复：“同样的回答。”她同时表示，将把这个问题“交由国防部处理”。

　　亚利桑那州民主党参议员马克·凯利问道：“（群聊）是否提到了在也门的（打击）目标？”加巴德回复：“不记得提到过具体目标。”当凯利问道群聊是否提到“总体目标”时，加巴德说：“提到了总体目标。”当凯利提出群聊“是否提到武器或者武器系统”“是否提及打击时间”等问题时，加巴德分别回答“不记得具体武器系统被提及”和“不记得提到具体打击时间”。

　　此后，佐治亚州民主党参议员乔恩·奥索夫问道，群聊是否涉及美国副总统万斯对空袭决策的个人看法，拉特克利夫回答说：“我不记得了。”

　　对于此次群聊泄密事件，参议院情报委员会民主党首席议员马克·沃纳说，如果普通军官或情报人员有这种行为，他们早就被解雇了。一名俄勒冈州民主党参议员表示：“应该有人辞职，首先应从总统国家安全事务助理和国防部长开始。”

　　科罗拉多州民主党参议员迈克尔·贝内特当场怒吼：“这种马虎、这种无能、这种对我们情报机构及其工作人员的蔑视完全不可接受。真是令人难堪！你们理应比这做得更好！”

　　在民主党参议员接连追问的同时，参加听证会的共和党参议员几乎没有主动就此事发问。

　　美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，这一事件是“一场灾难”，显示出“高度的业余”。韦斯特说，通过非安全渠道进行如此重要的对话是“天真的做法”。

　　美国圣安塞尔姆学院政治学教授克里斯托弗·加尔迪耶里对记者表示，内阁成员和国家安全官员都有安全的设备和场所开展此类对话。“这种（在非保密渠道沟通的）做法令人震惊。”加尔迪耶里说。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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