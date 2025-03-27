世界气象组织——

本报巴黎3月26日电 （记者尚凯元）世界气象组织日前发布的年度气象报告指出，2024年全球平均气温创有记录以来最高水平，进而加速冰川和海冰消融以及海平面上升，并使全球平均气温较工业化前水平的升温幅度进一步接近2摄氏度的关键“门槛”。

报告说，去年全球平均气温比工业化前的1850年至1900年间平均气温高1.55摄氏度，打破2023年创下的最高纪录。

按照2015年达成的《巴黎协定》，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在2摄氏度之内，并力争控制在1.5摄氏度以内。世界气象组织表示，初步估算，目前全球平均气温的升高幅度在1.34摄氏度至1.41摄氏度之间，接近但尚未超过《巴黎协定》设置的阈值。

报告主要作者、世界气象组织科学协调员约翰·肯尼迪说：“需要非常明确指出的一点是，单个年份升温超过1.5摄氏度并不意味着正式突破《巴黎协定》提到的阈值。”

依据报告，除去年全球温室气体排放水平创新高外，去年全球气温增幅破纪录可能还有其他原因，比如太阳活动周期的变化、大规模火山喷发以及自然界中具有降温效果的气溶胶减少等。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)