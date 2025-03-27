1月出口额增长4.68%，已连续57个月保持贸易顺差

本报记者 李培松

印度尼西亚贸易部发布的最新数据显示，2025年1月印尼出口额达214.5亿美元，同比增长4.68%。另据印尼中央统计局数据，今年1月印尼贸易顺差为34.5亿美元，环比增加12.1亿美元。自2020年5月以来，印尼出口贸易已连续57个月保持顺差。

印尼1月份的贸易顺差主要得益于非石油和天然气商品出口，例如，船舶、船只和浮式结构等产品的出口额实现大幅增长，可可及其制品增长近170%，无机化学品增长126%，咖啡、茶和香料增长125%。过去3年来，印尼工业品出口稳步增长。今年1月，印尼工业品出口额占非石油和天然气商品总出口额的84%，与2023年和2024年同期相比最高；采矿业在非石油和天然气出口份额中排名第二，贡献率为13.33%；农业部门排名第三，贡献率为2.67%。从国别来看，中国、美国和印度是印尼非石油和天然气商品出口的主要市场，总额为81.4亿美元，占比近40%。

印尼已同多国签订并实施19项减少贸易壁垒、扩大印尼商品市场准入的贸易协定，另有10项类似贸易协定已经签署或批准。印尼还在一些重要贸易伙伴国专门设立贸易促进机构，为出口企业提供更多服务。印尼企业以中小微企业为主，为帮助这些企业开发产品和扩大出口，印尼官方经常组织国际性的商业配对活动。仅2025年1月，印尼贸易部就组织了70多场商业配对活动，交易额达522万美元。印尼贸易部任命了一批出口指导员，将为中小微企业提供专门的出口指导培训。“有些商人对出口程序感到困惑。出口指导员的工作是培训中小微企业，让他们了解出口并鼓励他们大胆开拓海外市场。”印尼贸易部部长桑托索说。

印尼国有企业部也表示，未来将推出更多措施鼓励中小微企业进一步拓展国际市场，动员国有银行在融资方面支持中小微企业，为中小微企业扩大出口搭建更广阔平台，助力外贸规模稳步扩大。

（本报雅加达3月26日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 17 版）

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