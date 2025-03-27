在数字时代赋能女性——

陆海娜

随着信息技术的迅猛发展，数字经济已成为推动全球经济社会进步的重要力量，而数字赋能女性也逐渐成为全球性议题。2024年召开的联合国未来峰会通过了《未来契约》，各国承诺“将确保科学、技术和创新有助于改善性别平等以及所有妇女和女童的生活”。同年，联合国通过的《全球数字契约》提出：“实现性别平等和增强所有妇女和女童的权能，让她们充分、平等和有意义地参与数字空间，对于弥合性别数字鸿沟和促进可持续发展至关重要。”

作为全球数字经济发展的引领者之一，中国在技术创新和应用领域取得了举世瞩目的成就，也在利用数字技术促进性别平等、保障妇女权益方面展开了积极探索与实践。这些努力为中国妇女创造了更多发展机遇，也为全球人权事业贡献了中国智慧和中国力量。

中国始终坚持以人民为中心的发展思想，将妇女权益保障作为人权事业的重要组成部分。在数字时代，中国通过政策引导、技术创新和社会协同，全方位赋能女性，在经济、教育、健康、政治参与等各个领域推动性别平等，展现了负责任大国的担当。

2024年9月11日，习近平主席在向上海合作组织妇女论坛致贺信时强调：“中国愿同各方一道，通过数字赋能推动科技创新和妇女事业发展”。2025年是北京世界妇女大会召开30周年，中国将举办全球妇女峰会，以此为契机，回顾成就、展望未来，进一步推动全球妇女事业的发展。

经济赋能：数字技术助力女性创业与就业

在数字经济蓬勃发展的背景下，中国女性正以前所未有的姿态参与到经济社会建设中。数字技术为女性提供了更多创业和就业机会，尤其是在平台经济和数字经济领域。据统计，中国电商平台上超过50%的创业者是女性，其中许多是农村女性，并且女性创业者在中国电商平台上的占比逐年提升，成为数字经济中不可或缺的力量。她们通过开设网店、直播带货等方式，不仅实现了经济独立，还带动了当地经济发展。

与此同时，政府和社会组织积极合作，为女性提供数字技能培训。从电子商务到编程、数据分析，女性通过掌握新技能，提升了在数字经济中的竞争力。这些举措不仅帮助女性消除了贫困，实现了自我价值，也为社会经济发展注入了新动能。

此外，数字金融技术的普及也为女性创业者提供了更多支持。金融科技企业通过大数据和人工智能技术项目，为女性小微企业主提供定制化金融服务，降低了融资门槛。这不仅提升了女性的经济地位，也为乡村全面振兴和共同富裕注入了新动能。

教育赋能：数字技术缩小性别教育差距

教育是推动性别平等的重要基石。数字技术为女性，尤其是农村和偏远地区的女性打破了地理限制，让更多妇女和女童能够享受到优质教育资源。《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》提出要引导妇女提高媒介素养，利用妇女之家、图书馆、网络课堂等开展面向妇女的媒介素养培训和指导，加强妇女网络素养教育，提升妇女对媒介信息选择、判断和有效利用的能力，提升妇女网络安全意识和能力，消除性别数字鸿沟。重点帮助老年妇女、困难妇女和残疾妇女群体掌握网络基本知识技能。实践中，中国通过“互联网+教育”模式，如慕课和各类学习应用，推动优质教育资源向农村和偏远地区覆盖。例如，“乡村女教师支持计划”利用在线教育平台，为农村女教师提供培训和资源支持，帮助她们提升教学能力。一些公益项目通过移动设备和互联网，为农村女童提供线上课程，帮助她们获得与城市儿童同等的教育机会。

此外，中国大力推动女性参与科学、技术、工程和数学领域的学习与研究。通过政策支持和项目激励，越来越多的女性投身于高科技行业，成为创新驱动发展的重要力量。数字技术还被用于提升女性的数字素养和职业技能。例如，通过政府与企业的合作，推出针对女性的数字技能培训项目，帮助女性掌握电子商务、编程、数据分析等技能，为她们在数字经济时代就业和创业奠定基础。这些举措缩小了科技和数字领域的性别差距，为女性职业发展开辟了新路径，还有助于减少科技产品以及数字技术自身可能携带的性别歧视，创造出有利于性别平等的科技产品。

健康赋能：数字技术提升女性健康与安全

数字技术在促进女性健康方面发挥了重要作用。《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》提出要强化妇女健康服务科技支撑，推进“互联网+妇幼健康”，促进大数据、云计算、人工智能、计算机仿真技术等在妇女健康领域的创新应用。实践中，中国通过这种模式，大大增加了健康医疗服务的可及性和质量，使更多女性能够及时获得优质的健康服务。一些在线医疗平台为女性提供生殖健康咨询，帮助她们获得科学的健康知识和服务。在农村地区，远程医疗技术打破了地理限制，使女性能够更方便地获得专业医疗服务，有效改善了女性健康管理水平。

此外，中国利用数字技术开发了多种反性别暴力的工具和应用。例如，一键报警系统和在线心理咨询服务，为女性应对家庭暴力、性骚扰等问题提供了有力支持。一些地方政府与科技企业合作，开发了针对家庭暴力的智能预警系统，通过大数据分析和人工智能技术，及时发现并干预潜在的家庭暴力事件，为女性提供安全保障。这些技术创新保障了女性的安全与健康，彰显了社会对女性权益的重视。

政治赋能：数字技术促进女性公共参与

数字技术的快速发展为女性参与公共生活和政治决策开辟了新渠道。中国通过电子政务平台和社交媒体，积极鼓励女性参与社区治理和公共政策讨论，为女性发声提供了更多机会。一些地方还利用数字技术开展女性领导力培训项目，帮助女性提升参政议政能力，推动女性在公共事务中发挥更大作用。

数字技术也成为宣传和实施性别平等政策的重要工具。通过在线平台普及反家庭暴力法和妇女权益保障法，公众对妇女权益的认识不断提升，性别平等理念深入人心。社交媒体作为女性表达观点、推动社会进步的重要平台，使女性能够更加便捷地参与社会讨论，呼吁性别平等，推动相关政策完善。

此外，数字平台还成为女性互助与公益行动的重要载体。许多女性通过网络社区组织公益活动，为需要帮助的妇女和女童提供支持和法律援助。这种基于数字技术的互助模式，增强了妇女群体的社会凝聚力，也为构建和谐社会贡献了力量。

中国在推动妇女权益保障方面的努力，充分体现了对人权的尊重和保障。数字技术赋能女性公共参与的实践，不仅提升了女性的政治参与度，也为全球妇女赋权提供了范例。未来，随着数字技术的进一步发展，女性将在公共生活和政治决策中发挥更加重要的作用，为社会发展注入更多活力。

这些数字赋能女性的实践不仅体现了中国对妇女权益的重视，也展现了中国在全球人权事业中的积极贡献。中国始终将妇女权益保障作为人权事业的重要组成部分，通过数字技术赋能女性，推动性别平等，为构建人类命运共同体提供了中国方案。

未来展望：数字技术赋能女性的中国方案与人权贡献

中国在数字时代赋能女性的实践表明，数字技术不仅是经济发展的驱动力，也是推动性别平等的重要工具。未来，中国将继续深化数字技术在赋能女性中的应用，探索更多创新模式。例如，通过人工智能和大数据技术，开发更多针对女性需求的健康、教育和金融服务；通过区块链技术，提升女性创业者的信用评估和融资能力；通过虚拟现实技术，为女性提供沉浸式职业培训和公共参与体验。

与此同时，中国也将加强国际合作，分享数字技术赋能女性的经验和成果，为全球性别平等事业贡献中国智慧和中国方案。数字时代的未来属于所有人，只有确保女性平等参与和受益，才能真正实现可持续发展目标，构建更加包容、平等的社会。中国在妇女权益保障方面的努力，不仅为中国女性带来了实实在在的福祉，也为全球人权事业作出了重要贡献，彰显了负责任大国的担当与使命。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中国人民大学法学院教授）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)