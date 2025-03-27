本报记者 陈熙芮

“博鳌零碳示范区”日前新设立了“零碳Bar”展示区。

新能源摆渡巴士来回穿梭，是“博鳌零碳示范区”内一大亮点。

以上图片均为本报记者陈熙芮摄

新能源大巴和电瓶车往来穿梭，绿色“花朵风机”迎风起舞，光伏绿电驱动智能机械臂为各国嘉宾制作出一杯杯“零碳咖啡”……绿色成为博鳌亚洲论坛2025年年会的办会底色。在论坛年会举办地海南博鳌镇东屿岛，零碳理念已成为触手可及的生活实践，“博鳌零碳示范区”给众多嘉宾留下深刻印象。

3月25日，中远海运集团运营的“博鳌近零碳示范区”正式更名为“博鳌零碳示范区”。中远海运集团副总经理、党组成员张勇表示，中远海运集团将持续打造“零碳+度假”“零碳+会议”等特色会议会展新模式，助力零碳“博鳌标准”在海南全岛推广应用，为持续提升“博鳌零碳示范区”的国际影响力，为海南争创美丽中国先行区、打造绿色低碳发展高地贡献企业力量。

26日，论坛年会举办了多场与新能源和绿色发展相关的主题分论坛，与会各国嘉宾在这里碰撞思想、交流理念，共同探讨绿色电力的共建共享、构建新能源体系的可行路径，为推进全球可持续发展提供“博鳌方案”。博鳌亚洲论坛秘书长张军表示，构建新型能源体系、推动绿色发展，是全球发展的必由之路，有助于催生新产业、新模式、新动力，创造新的经济增长点。绿色发展已在越来越多的亚洲地区创建经济、社会、生态协调发展的新增长范式。

在26日上午举行的新能源主题分论坛上，中国能源建设集团董事长宋海良向与会嘉宾分享了中国企业积极构建全球新能源体系、共建清洁美丽世界的生动实践。“在高质量共建‘一带一路’倡议下，我们积极为共建国家能源电力规划提供绿色、先进的方案，同共建国家广泛开展能源转型技术和投资合作，追求双赢和多赢。”宋海良说。

根据国际能源署近日发布的《全球能源评论2025》报告，2024年可再生能源和核能贡献了全球发电量增长的80%，占全球发电总量的40%，全球全年新增可再生能源装机容量预计增长约25%。2024年，中国持续推动可再生能源装机容量增长，速度再次在全球名列前茅。2024年，中国新增并网可再生能源装机容量占全球总新增容量的近2/3，太阳能光伏新增装机容量（直流计算）超过340吉瓦，较2023年增长30%。

“十四五”以来，中国加快构建现代能源体系，提出推动构建新型电力系统。2024年7月底，中国风电、太阳能发电装机达12.06亿千瓦，提前6年多完成在气候雄心峰会上承诺的“到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标，在兑现气候变化承诺和实现能源转型进程中稳步走在世界前列。

“中国走在全球可持续发展的前列。中国是世界上零碳能源的引领者，中国每年新增的太阳能发电装机容量比世界上其他国家的总和还多。”美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说，在新能源领域，世界许多国家可以从与中国的良好合作中受益。澳大利亚悉尼大学政治学教授约翰·基恩表示：“中国在全球合作中制定可持续增长政策，是维护和发展绿色经济的重要力量。”

中国国家电力投资集团在土耳其阿达纳省胡努特鲁电厂帮助保护绿海龟重归海洋生态，中国南方电网公司同澜湄国家共建电网互联互通，中国船舶集团大连船舶重工集团有限公司建造的7500立方米液态二氧化碳运输船“北极光先锋”对挪威交付使用，推动欧洲二氧化碳捕集与封存……中国在走出一条符合自身国情的绿色低碳高质量发展之路的同时，用实实在在的行动为全球气候治理和绿色转型作出积极贡献。

张军说：“能源转型和应对气候变化所需的努力不是靠哪一个国家就能完成，需要形成强大的国际合力，建立国际合作机制，让所有国家参与其中。”挪威驻华大使戴伟恩认为，国家间的绿色合作非常重要，不管是在政治层面还是在商业层面，希望各国落实务实合作，携手促进能源转型。

“构建清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效的亚洲能源互联网，将为促进亚洲能源安全、低碳、普惠、可持续发展提供系统性方案。”全球能源互联网发展合作组织主席、中电联理事长辛保安表示。由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织致力于为推动全球能源转型合作提供对话平台与智慧支持。

“在清洁能源领域，中国向其他国家提供产品、经验和技术，尤其是可以负担得起的技术，为全球能源转型发挥重要作用。”印度中国研究所荣誉研究员、印度贾瓦哈拉尔•尼赫鲁大学副教授叶文表示，中国今天所做的最重要的事情，就是让世界更多地方获得负担得起的绿色技术。

（本报记者于景浩、刘玲玲参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)