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丁薛祥分别会见出席博鳌亚洲论坛2025年年会的部分国家政要

2025年03月27日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海南博鳌3月26日电  （记者强薇、刘玲玲）中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥26日在海南博鳌分别会见来华出席博鳌亚洲论坛2025年年会的老挝总理宋赛、密克罗尼西亚联邦副总统帕利克、蒙古国第一副总理兼经济发展部长冈图木尔、哈萨克斯坦第一副总理斯克利亚尔、印尼基础设施与区域发展统筹部长阿古斯、葡萄牙国务部长兼外长兰热尔。

　　在会见宋赛时，丁薛祥表示，在习近平总书记、国家主席和通伦总书记、国家主席的战略引领下，中老命运共同体建设持续走深走实。中方愿同老方一道，以两党两国最高领导人重要共识为遵循，相互支持彼此核心利益，推动各领域合作取得更多务实成果，增进两国和两国人民福祉。

　　宋赛表示，老方坚定支持中方维护自身核心利益，愿积极落实全球安全倡议，推动老中命运共同体建设不断取得新发展。

　　在会见帕利克时，丁薛祥表示，去年习近平主席同西米纳总统会谈，达成重要共识，为中密两国关系发展指明了方向。双方应深化政治互信，坚定支持彼此核心利益和重大关切，积极拓展贸易投资、基础设施、海洋经济等重点领域合作，携手应对气候变化，推动中密全面战略伙伴关系不断向前发展。

　　帕利克表示，密方高度赞赏习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，将恪守一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉港、涉疆、南海等核心利益问题上的立场，同中方深化合作，共同应对气候变化。

　　在会见冈图木尔时，丁薛祥表示，中国和蒙古国是山水相连的邻邦，发展长期睦邻友好关系，完全符合两国人民根本利益。中方愿同蒙方一道落实好两国元首重要共识，以共建和平相处、守望相助、合作共赢的中蒙命运共同体为引领，巩固政治互信，继续扩大合作，推动中蒙关系不断向前迈进。

　　冈图木尔表示，蒙方坚定恪守一个中国原则，愿同中方推进互联互通、能源矿产、高新技术等领域合作，共同惠及两国人民。

　　在会见斯克利亚尔时，丁薛祥表示，上周我们主持召开了中哈合作委员会第十二次会议，双方要共同努力，加快会议成果落地。

　　斯克利亚尔表示，哈方愿同中方齐心协力，使哈中关系迈上新台阶。

　　在会见阿古斯时，丁薛祥表示，去年习近平主席同普拉博沃总统两次会谈，引领双边关系迈上新台阶。今年是中印尼建交75周年。双方要按照两国元首达成的重要共识，加强发展战略对接，积极打造务实合作新亮点，推动中印尼命运共同体建设取得更大发展。

　　阿古斯表示，印尼愿以两国建交75周年为契机，进一步深化两国全面战略伙伴关系，推动基础设施、能源转型、数字经济等各领域合作走深走实。

　　在会见兰热尔时，丁薛祥表示，去年中葡建交45周年之际，习近平主席同德索萨总统互致贺电，为两国关系发展提供了遵循。今年是中葡建立全面战略伙伴关系20周年。中方愿同葡方一道，在两国元首战略引领下，坚持互尊互信，拓展互利合作，深化开放交流，推动两国关系不断迈上新水平。

　　兰热尔表示，葡方高度评价澳门回归中国后实现繁荣稳定发展，愿进一步加强务实合作，为葡中关系注入新的活力，为密切欧中合作发挥积极作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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